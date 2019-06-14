Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачати свої кошти. Є простий спосіб вирішити обидва ці питання разом, адже сьогодні у 259 містах України, у тому числі й у Львові, працюють 1015 супермаркетів найбільшої національної торговельної мережі – «АТБ». Багаторічний лідер галузі ритейлу впровадив унікальні для вітчизняного ринку механізми зниження ціни без втрати якості.

Щоб більш як три з половиною мільйони постійних клієнтів мережі могли економити чималі кошти, «АТБ» пропонує багато товарів власних торгових марок та самостійно завозить продукцію з-за кордону. Асортимент цих супермаркетів зараз перевищує 3,5 тисячі найменувань, з них понад 900 товарних позицій представлено товарами ВТМ. Цей ексклюзивний асортимент за якістю не поступається аналогічним виробам відомих брендів, натомість коштують товари власного виробництва «АТБ» до 30% дешевше. Це не маркетинговий хід, просто компанія-виробник у даному випадку не додає до ціни чималенькі витрати на рекламу чи промоакції. У цьому немає потреби – продукція матиме солідний ринок збуту: супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 22 областях України. Мережа має власні торгові марки у всіх цінових категоріях. Преміальний сегмент представляє ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – ТМ «Спецзамовлення “АТБ”», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш економну, бюджетну продукцію пропонує ТМ «Розумний вибір».

Весь асортимент магазинів мережі відповідає найвищим європейським критеріям якості та безпеки. Для цього компанія створила власний відділ контролю якості та системно проводить перевірки. З поличок магазинів, у тому числі й у нашому місті Лева, відбирають понад тисячу одиниць товарів та відправляють на дослідження. У лабораторних умовах фахівці вивчають фізико-хімічні та мікробіологічні показники зразків, проводять сувору перевірку дотримання сучасних стандартів безпеки та дегустують продукти.

Згідно з європейськими стандартами не менше одного разу на місяць в «АТБ» перевіряють товари першої групи – швидкопсувні продукти та дитяче харчування. Ретельну перевірку усіх інших продуктів (друга товарна група) проводять щокварталу. Промислові господарчі товари (третя група) в «АТБ» тестують кожного півріччя. Окрім того, раз на рік компанія влаштовує аудит якості у постачальників та виробників.

«Особливу увагу приділяємо дотриманню вимог до якості та безпеки сировини, кінцевої продукції, екологічним аспектам виробництва, питанням охорони праці, менеджменту всіх рівнів роботи компанії»,– розповідає керівник відділу контролю якості продукції ТОВ «АТБ-Маркет» Рита Печериця.

Компанія володіє найбільшою в країні сучасною логістичною інфраструктурою: збудувала вже близько десяти мультитемпературних складських центрів європейського зразка, має чималий власний вантажний автопарк. Це дозволяє у чітко визначені терміни та з дотриманням належних умов зберігання доставляти свіжі продукти до супермаркетів по всій Україні.

Рішення компанії «АТБ-Маркет» лише напряму працювати з виробниками дозволило формувати доступні ціни у цих дискаунтерах. Відмова від послуг посередників помітно впливає на вартість товарів. На цінниках у супермаркетах мережі «АТБ» ми фактично бачимо так звану першу ціну. До неї не додають надбавку виробників, відсотки посередників, витрати на зберігання та перевезення тощо.

Органічне поєднання формату дискаунтера із сучасними європейськими принципами ведення бізнесу й оптимальним використанням власних потужностей вже довгий час дозволяє компанії «АТБ-Маркет» бути галузевим лідером за товарообігом, кількістю магазинів, обсягами сплати податків. Та головне – це, звісно, забезпечувати мільйони українців свіжими продуктами за доступними цінами.

Найкраща порада мешканцям Львівщини, які цінують якість та прагнуть економити: вибирайте не товар, а місце, де його продають.

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