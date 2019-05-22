Слово має таку силу, що обов'язково «проростає», – Ірина Снітинська

– Ви колекціонуєте історії. Та у Вас є своя не менш унікальна: акушер-гінеколог, яка стала тренеркою з ораторства і заснувала власну тренінгову компанію. Як так вийшло?



– Я пропрацювала лікарем 11 років. Коли у 2004 році мала захищати дисертаційну роботу, над якою працювала чотири роки, страшенно боялась. Тут варто сказати про те, що я взагалі боялась публічних виступів. Ті хвилювання, які я пережила, коли був захист, ні з чим порівняти, такий страх тоді мене оповив. І я вирішила, що з цим неодмінно треба щось робити. Через деякий час мені потрапила в руки книжка з ораторської майстерності, де на останніх сторінках містилася інформація про курси для тренерів. Я поїхала, вивчилась, мені присвоїли достатньо високу кваліфікаційну категорію. Повернувшись, я, звісно, не збиралась щось змінювати і бути тренеркою. Але подруга формувала свою навчальну групу і поцікавилася, чи я часом також не збираю. Тоді собі подумала: чому б не спробувати? І так спробувала, що вирішила продовжувати й далі (сміється, – ред.) Це була дуже радикальна зміна.



Зовсім недавно я зрозуміла, що є лідеркою за натурою, що за мною люди готові йти, вони легко підписуються на мої ідеї. Двічі-тричі в рік роблю якісь круті проекти, які наповнюють мою душу світлом, оскільки благодійність у мене в крові. Люди ж, які долучаються до цих проектів, також починають відчувати в собі силу. Тобто я – така собі фабрика з виробництва лідерів.



