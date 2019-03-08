Тож підсумую, щоб стати стюардом/стюардесою, потрібно:

1. Вища освіта хоча би рівня бакалавр. Звісно, можна стати бортпровідником і без освіти, але моя особиста порада – пройти школу життя в університеті. Варто повчитись у твій галузі, яка приблизно знадобиться у цій сфері та є приємною для душі. Це моя особиста думка і порада.



2. Вільне володіння англійською мовою. Насправді є дуже багато вільних вакансій для стюардес різних українських та закордонних авіакомпаній, але на роботу на жодну з них не візьмуть з тотальним незнанням англійської, потребують хоча б рівень Intermediate (В1). Ще важливо не мати мовного бар'єру, бо є люди, які закінчили філологічний факультет, знають мову, але говорити не можуть (подолати його насправді не так важко: спілкуватись з іноземцями, дивитись фільми і, головне, не боятись помилитись).



3. Не менш важливо вміти грамотно говорити українською та російською мовами. Потрібно завжди переходити на ту мову, якою звертається пасажир. Та й загалом знання будь-яких іноземних мов є приємним бонусом.



4. Під час подачі резюме, під час співбесіди дотримуватись всіх вимог, на яких наголошує авіакомпанія. Тобто якщо просять прийти на співбесіду в туфлях на каблуках не вище 9 сантиметрів, то так і треба приходити. Потрібно справити максимально хороше враження, вміти себе правильно подати, але не переборщити. Бути приємним, відкритим, усміхненим і привітним.



5. Цінується досвід роботи десь в сфері обслуговування. Роботодавці цінують людей, які десь працювали чи офіціантами, чи в магазині. Головне – це досвід спілкування з людьми.



6. Також треба мати певний ріст та вагу. Є така шкала, як індекс маси тіла, і кожен стюард має відповідати цим нормам. Ці параметри чітко вимірюють вже на медкомісії, але з самого початку візуально цей аспект також враховують. Важливо, щоб дівчина була вищою 165 сантиметрів, бо з нижчим ростом не дуже комфортно працювати. Якщо на малих літаках до багажної полиці низька дівчина дотягується з легкістю, то на більшому вже будуть проблеми. І високими підборами тут не зарадиш. Така ж ситуація стосується ваги: вона повинна відповідати нормам.



7. Важливо також не мати татуювань, пірсингу або шрамів на видимих місцях. Відомий факт, що у стюардів не має бути тату на руках (нижче плеча), шиї та ногах (нижче коліна). Був випадок, коли дівчинка на співбесіду прийшла в блюзі з довгим рукавом і приховала, що має тату на руці. Вона пройшла довгий етап відбору і десь вже у розпалі стажувальної програми побачили, що з-під короткого рукава сорочки трохи виступає татуювання. Зрозуміло, що на роботу її не взяли.



Окрім того, потрібно вміти плавати. Під час стажування всіх претендентів ведуть в басейн, щоб проплисти 50 метрів. Це небагато, але це треба вміти робити. Нам постійно нагадували, що ми будемо здавати плавання і наголошували, що треба терміново вчитись, якщо хтось не вміє, бо якщо не здати цей норматив, на роботу тебе ніхто не візьме.