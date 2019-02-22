Мерія збільшила висоту житла, яке зводять на Личаківській на місці колишнього військкомату

Виконавчий комітет Львівської міської вніс зміни до виданих ще наприкінці 2017 року містобудівних умов та обмежень, які отримало ПП «Будівельне агентство «Версаль» на реконструкцію будівлі колишнього військкомату на вул. Личаківській, 37. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 22 лютого, передає кореспондент Львівського порталу.

У виданих містобудівних умовах та обмеженнях раніше виконком встановив, що висота реконструйованої будівлі на вул. Личаківській, 37 не повинна перевищувати 15 м. Втім тепер її підняли аж до 25 м.

«Йде зміна гранично допустимої висоти будівлі. Це пов’язано з тим, що на етапі робочого проектування виникла необхідність її трошки підняти», – пояснив під час доповіді членам виконкому представник міського управління архітектури та урбаністики.

За приблизними підрахунками Львівського порталу, будівля висотою у 25 м, може мати до 8 поверхів. Ділянка на вул. Личаківській, 37, де зараз активно зводять житловий будинок, входить у межі історичного ареалу міста, а там встановлені обмеження щодо висотності будинків.

Ще у 2017 році головний архітектор Львова запевняв, що житловий будинок на вул. Личаківській, 37 не матиме більше, ніж 4 поверхи.

Зазначимо, що раніше на вул. Личаківській, 37 був розміщений військкомат Личаківського і Шевченківського районів. Два роки тому ПП «Будівельне агентство «Версаль» отримало містобудівні умови та обмеження на реконструкцію цієї будівлі під житловий багатоквартирний будинок. Втім для того, щоб спорудити тут житло, існуючий будинок просто знесли.

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Споруджує житло на вул. Личаківській, 37 будівельна компанія Avalon Inc., співвласником якої є відомий бізнесмен та депутат Львівської міської ради Григорій Козловський.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Будівельне агентство «Версаль» зареєстроване за адресою самого будівництва – на вул. Личаківській, 37.

Його засновниками є Тарас Ящишен (86%) і Тарас Коць (14%). Тарас Ящишен є також пов’язаний із дочірніми фірмами Avalon Inc., а Тарас Коць у 2006-2010 був депутатом міськради Львова від ВО «Батьківщина». У жовтні 2017 року він помер.

Основний вид діяльності ПП «Будівельне агентство «Версаль» вказаний як будівництво житлових і нежитлових будівель, а розмір його статутного капіталу становить 4 мільйони гривень.

Водночас як повідомляв Львівський портал, у 2017 році співзасновниками будівельного агентства «Версаль» були депутати Львівської міської ради від БПП Петро Адамик та Львівської обласної ради від «Батьківщини» Юрій Гудима.