Під час пожежі у квартирі загинув 65-річний львів'янин

У Львові під час пожежі у квартирі на дев’ятому поверсі загинув 65-річний власник помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на вул. Виговського, 47 учора, 8 лютого, о 13:50.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон квартири вибивався густий чорний дим, тож довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час розвідки пожежі в квартирі було виявлено тіло загиблого чоловіка. Ним виявився власник квартири – 65-річний чоловік.

Ліквідувати пожежу вдалося о 14:13. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 12 кв.м. та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюються.