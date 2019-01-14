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В селі на Городоччині сталася пожежа

Олександр Косик

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У Городоцькому районі вогнеборці ліквідували пожежу в літній кухні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 13 січня, о 19:38 год до «Служби порятунку 101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Повітно Городоцького району.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить літня кухня, та приступили до ліквідації займання. Попри агресивне ставлення місцевих жителів до рятувальників, які були з ознаками алкогольного сп’яніння вогнеборці все ж таки ліквідували займання.

Так вже о 20:31 пожежу було локалізовано та о 21:06 повністю ліквідовано.

Вогнем було знищено дах на площі 20 кв м та 2 т сіна, від займання було врятовані 2 сусідні будівлі. Над ліквідацією пожежі працювало 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

На місці ніхто не постраждав, всі обставини встановлюються правоохоронці.

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