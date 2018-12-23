Львів’ян запрошують на новий музичний фестиваль BACH CONTEMPORARY

Зовсім скоро львів’яни зможуть по-новому поглянути на музику Баха, адже у Львівській філармонії стартує новий фестиваль BACH CONTEMPORARY. Відвідувачі зможуть насолодитись неймовірною концертною програмою: від органних творів Баха й «Пір року» Вівальді до кіномузики, джазу та навіть «Jingle Bells».
Йоган Себастьян Бах завжди актуальний! Доказом цього є стирання кордонів між стилістикою бахівської поліфонії епохи бароко, стилю ґалант, який в епоху Баха щойно зароджувався і музикою сучасного індустріально-інтелектуального суспільства. Поєднання в одному просторі і часі найвищих здобутків минулого з кіномузикою і джазовими стандартами стало своєрідною родзинкою Першого філармонійного фестивалю BACH CONTEMPORARY, що відбудеться у Львові з 30 грудня 2018 року до 9 січня 2019 року.
«Бах – це частина Різдва. Це його знаменита «Різдвяна ораторія», опрацювання псалмів, хорали, теми про Ісуса. І саме це все зараз буде у Львівській філармонії», – розповів на прес-конференції директор Львівського національної філармонії Володимир Сивохіп.
Ініціатором створення і проведення цієї визначної події є українська органістка Олена Мацелюх, яка заначила, що виношувала ідею цього фестивалю дуже довго. Проте зараз їй вдалось все реалізувати і вона сподівається, що львів’яни його оцінять.
До участі у BACH CONTEMPORARY залучені справжні майстри своєї справи – музиканти-віртуози Львова, Києва, Івано-Франківська, Одеси і Дніпра. Вони представляють широку палітру музичних інструментів: орган, фортепіано, скрипка, флейта Пана, альт-саксофон, акордеон, клавесин і семплер. Прекрасний вокал стане окрасою багатьох концертів. Київський струнний квінтет з контрабасом, а також добре відомий в Україні та далеко за її межами Львівський струнний квартет «Фенікс» – це ансамблі, що складуть конкуренцію навіть оркестрам.
Програма фестивалю BACH CONTEMPORARY
30 грудня [неділя]
18:00
ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ
GENIUS: BACH vs VIVALDI
Звучатимуть найвідоміші «хіти» епохи бароко у супроводі «живого» і швидкоплинного живопису та поезії.
Виконавці:
Олена МАЦЕЛЮХ – орган
Анжела ПРИХОДЬКО – скрипка (Івано-Франківськ)
Ольга КУЦ – живопис
Богдан КОТЮК – музикознавчий коментар і 12 сонетів Антоніо Вівальді
2 січня [середа]
19:00
CHRISTMAS. CINEMA. BACH.
Яскраві взірці музики до кіно в діалозі із вічною класикою.
Виконавці:
Олена МАЦЕЛЮХ – орган
Маріанна ЛАБА – сопрано
Ігор МАЦЕЛЮХ – флейта Пана, альт-саксофон
Меланія МАКАРЕВИЧ – фортепіано
3 січня [четвер]
19:00
CONCERTO PIZZICATO
І знову грандіозний Бах. Але цього разу магічну вінтажну атмосферу створить вишукане і незвикле звучання клавесину та тонкий, химерний живопис.
Виконавці:
Альона ДЕКУША – клавесин (Київ)
Ольга КУЦ – живопис
7 січня [понеділок]
19:00
JINGLE BELLS RHAPSODY — РАПСОДІЯ ВЕСЕЛИХ ДЗВОНИКІВ
Перлини класичної музики з різдвяно-святковими алюзіями та сучасні композиторські рефлексії.
Виконавці:
Максим СИДОРЕНКО – орган (Київ)
Олена ЮДІНА – орган, фортепіано (Одеса)
8 січня [вівторок]
18:00, 20:00
КІНООРГАНУМ
Грандіозне звучання інструменту-оркестру! Його величність – Орган, «ECLECTIC SOUND ORCHESTRA» та рояль у спільному звучанні подарують справжню насолоду від музичних кіношедеврів.
Виконавці:
Сергій ЛИХОМАНЕНКО – диригент, семплер
Олена МАЦЕЛЮХ – орган
Влад СОЛОДОВНИКОВ – аранжувальник, рояль
«ECLECTIC SOUND ORCHESTRA»
9 січня [середа]
19:00
ЗАКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ
BACH CONTEMPORARY
І знову геніальні Бах та Вівальді. Новий погляд на виконання і сприйняття усім відомої класики. Прекрасний художній перформанс. Завершення Фестивалю буде яскравим!
Виконавці:
Струнний квартет «ФЕНІКС»
Анжела ПРИХОДЬКО – скрипка
Маріанна ЛАБА – сопрано
Меланія МАКАРЕВИЧ,
Наталія ЗОЛОТАРЬОВА – фортепіано
Олена МАЦЕЛЮХ – орган
Омелян Шевчук