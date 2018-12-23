Львів’ян запрошують на новий музичний фестиваль BACH CONTEMPORARY

Зовсім скоро львів’яни зможуть по-новому поглянути на музику Баха, адже у Львівській філармонії стартує новий фестиваль BACH CONTEMPORARY. Відвідувачі зможуть насолодитись неймовірною концертною програмою: від органних творів Баха й «Пір року» Вівальді до кіномузики, джазу та навіть «Jingle Bells».

Йоган Себастьян Бах завжди актуальний! Доказом цього є стирання кордонів між стилістикою бахівської поліфонії епохи бароко, стилю ґалант, який в епоху Баха щойно зароджувався і музикою сучасного індустріально-інтелектуального суспільства. Поєднання в одному просторі і часі найвищих здобутків минулого з кіномузикою і джазовими стандартами стало своєрідною родзинкою Першого філармонійного фестивалю BACH CONTEMPORARY, що відбудеться у Львові з 30 грудня 2018 року до 9 січня 2019 року.

«Бах – це частина Різдва. Це його знаменита «Різдвяна ораторія», опрацювання псалмів, хорали, теми про Ісуса. І саме це все зараз буде у Львівській філармонії», – розповів на прес-конференції директор Львівського національної філармонії Володимир Сивохіп.

Ініціатором створення і проведення цієї визначної події є українська органістка Олена Мацелюх, яка заначила, що виношувала ідею цього фестивалю дуже довго. Проте зараз їй вдалось все реалізувати і вона сподівається, що львів’яни його оцінять.

До участі у BACH CONTEMPORARY залучені справжні майстри своєї справи – музиканти-віртуози Львова, Києва, Івано-Франківська, Одеси і Дніпра. Вони представляють широку палітру музичних інструментів: орган, фортепіано, скрипка, флейта Пана, альт-саксофон, акордеон, клавесин і семплер. Прекрасний вокал стане окрасою багатьох концертів. Київський струнний квінтет з контрабасом, а також добре відомий в Україні та далеко за її межами Львівський струнний квартет «Фенікс» – це ансамблі, що складуть конкуренцію навіть оркестрам.

Програма фестивалю BACH CONTEMPORARY

30 грудня [неділя]

18:00

ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ

GENIUS: BACH vs VIVALDI

Звучатимуть найвідоміші «хіти» епохи бароко у супроводі «живого» і швидкоплинного живопису та поезії.

Виконавці:

Олена МАЦЕЛЮХ – орган

Анжела ПРИХОДЬКО – скрипка (Івано-Франківськ)

Ольга КУЦ – живопис

Богдан КОТЮК – музикознавчий коментар і 12 сонетів Антоніо Вівальді

2 січня [середа]

19:00

CHRISTMAS. CINEMA. BACH.

Яскраві взірці музики до кіно в діалозі із вічною класикою.

Виконавці:

Олена МАЦЕЛЮХ – орган

Маріанна ЛАБА – сопрано

Ігор МАЦЕЛЮХ – флейта Пана, альт-саксофон

Меланія МАКАРЕВИЧ – фортепіано

3 січня [четвер]

19:00

CONCERTO PIZZICATO

І знову грандіозний Бах. Але цього разу магічну вінтажну атмосферу створить вишукане і незвикле звучання клавесину та тонкий, химерний живопис.

Виконавці:

Альона ДЕКУША – клавесин (Київ)

Ольга КУЦ – живопис

7 січня [понеділок]

19:00

JINGLE BELLS RHAPSODY — РАПСОДІЯ ВЕСЕЛИХ ДЗВОНИКІВ

Перлини класичної музики з різдвяно-святковими алюзіями та сучасні композиторські рефлексії.

Виконавці:

Максим СИДОРЕНКО – орган (Київ)

Олена ЮДІНА – орган, фортепіано (Одеса)

8 січня [вівторок]

18:00, 20:00

КІНООРГАНУМ

Грандіозне звучання інструменту-оркестру! Його величність – Орган, «ECLECTIC SOUND ORCHESTRA» та рояль у спільному звучанні подарують справжню насолоду від музичних кіношедеврів.

Виконавці:

Сергій ЛИХОМАНЕНКО – диригент, семплер

Олена МАЦЕЛЮХ – орган

Влад СОЛОДОВНИКОВ – аранжувальник, рояль

«ECLECTIC SOUND ORCHESTRA»

9 січня [середа]

19:00

ЗАКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ

BACH CONTEMPORARY

І знову геніальні Бах та Вівальді. Новий погляд на виконання і сприйняття усім відомої класики. Прекрасний художній перформанс. Завершення Фестивалю буде яскравим!

Виконавці:

Струнний квартет «ФЕНІКС»

Анжела ПРИХОДЬКО – скрипка

Маріанна ЛАБА – сопрано

Меланія МАКАРЕВИЧ,

Наталія ЗОЛОТАРЬОВА – фортепіано

Олена МАЦЕЛЮХ – орган