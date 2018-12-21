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За день інспектори з паркування виписали 97 постанов

Омелян Шевчук

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На вулицях Львова патрулюють інспектори з паркування, які штрафують водіїв, виносять постанови, розглядають справи щодо порушень правил паркування, евакуйовують авто на штрафмайданчик. Вчора, 20 грудня, інспектори виписали 97 постанов. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Як повідомили в управління безпеки міста, вчора, 20 грудня, інспектори з паркування виписали 97 постанов на суму 26 625 грн.

Загалом, з часу роботи інспекторів, вже випасано 2074 постанови на суму 585 730 грн. З них оплачено 1097 постанов на суму 259 404 грн.

Нагадаємо, 27 вересня набрав чинності новий закон «Про реформування сфери паркування транспортних засобів». Згідно з ним, на базі управління безпеки міста Львова створили відділ інспекторів, які мають право приймати рішення щодо штрафування за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Відповідно до закону, інспектор з паркування має здійснити фотофіксацію порушень правил паркування, евакуацію порушників і притягнення до адміністративної відповідальності за несплату вартості стоянки на платних паркінгах.

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