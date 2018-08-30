Місія відвідати усі країни світу

Як відомо, важливим для мандрівки є все правильно організувати. Особливо це стосується фінансової частини. Орест Зуб розповів, на що під час подорожі найбільше витрачається коштів, на чому можна зекономити, а на чому не варто економити.



- Є три головні статті витрат: проживання, транспорт, харчування. Ці витрати займають по 30% коштів, решта 10% - на певні інші речі, які не є обов'язковими. І я бачу з практики, що найбільше можна зекономити при бажанні на харчуванні. Бо дуже часто людина коли кудись їде, то йде в ресторан або харчується на вулиці, де ціни для туристів. Можна просто відійти в бік та подивитися, де сидять місцеві, піти в бюджетніші заклади громадського харчування. Є сенс жити в комфортніших умовах, але купити їсти собі в супермаркеті і приготувати вдома. На мою думку, це кращий варіант, аніж жити в обдертому хостелі, але їсти в дорогому ресторані.



Ні в якому разі не можна економити на страхівці та на тому, що стосується здоров'я. Наприклад, ті ж умови проживання: якщо подорожувати і жити в дуже поганих умовах, то людина просто фізично втомлюється, а це вже негативно впливає на неї і на якість подорожі. Також дуже часто буває, що людина бачить дешевий авіапереліт, наприклад, за 10 доларів Краків-Париж. Але насправді це може бути приліт до якогось віддаленого аеропорта в тому місті, і для того, аби добратися в центр, потрібно буде витратити у два рази більше, ніж цей переліт. Тому варто дивитися комплексно на будь-яку мандрівку, особливо, коли це стосується логістики, бо один сегмент може бути дешевший, але в цілому подорож може вийти дорожчою.

