Львівський портал
Місія відвідати усі країни світу
Історія львівського мандрівника, який за 10 років побував у 105 країнах планети
Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, дізнаватися про культуру інших народів. Але більшість ловила себе на думці: це дорого, страшно, небезпечно… Та й часто подорожувати – це неможливо, бо ж навчання, робота, сім'я (цей список насправді можна продовжувати довго). Однак все можливо, варто лише докласти до цього сил та бажання і любити подорожувати. Це Львівському порталу довів знаний львівський блогер, онлайн-підприємець та мандрівник Орест Зуб. Наразі він відвідав 105 країн світу, серед них – усі країни Європи, а попереду в нього ще подорожі у понад 190 країн.
Тож, як це відвідати понад 100 країн світу, як здійснити свою тревел-мрію та розпочати мандрівки світом, читайте у матеріалі Львівського порталу.
Тож, як це відвідати понад 100 країн світу, як здійснити свою тревел-мрію та розпочати мандрівки світом, читайте у матеріалі Львівського порталу.
Як все починалось?
Знаний у Львові блогер виріс у сім'ї мандрівників: його мама з татом познайомилися на туристичному гуртку в університеті. Як зізнається Орест, подорожі, мабуть, були закладені в його генах.
- В дитинстві, ще в 90-х роках, батьки мене відправляли в англомовні табори в Словаччину, Польщу, де я спілкувався з іншими дітьми, вивчав англійську мову, і це відкривало для мене певний світогляд ще на тому дитячому підсвідомому рівні про те, що світ класний та цікавий. А більше почав подорожувати вже в університеті: відвідував різні конференції, семінари, так все і починалось. Перша свідома подорож була в Литву. Якщо я не помиляюся, це було на третьому курсі університету. Моєму товаришу батьки, які поїхали відпочивати в Єгипет, залишили автомобіль, і ми нічого розумнішого не придумали, як поїхати у Литву до нашого друга, який там навчався. Ось так все і почалось.
Думка про те, аби відвідати усі країни світу, в Ореста Зуба виникла під час мандрівки у В'єтнамі - це був початок 2015 року.
Знаний у Львові блогер виріс у сім'ї мандрівників: його мама з татом познайомилися на туристичному гуртку в університеті. Як зізнається Орест, подорожі, мабуть, були закладені в його генах.
- В дитинстві, ще в 90-х роках, батьки мене відправляли в англомовні табори в Словаччину, Польщу, де я спілкувався з іншими дітьми, вивчав англійську мову, і це відкривало для мене певний світогляд ще на тому дитячому підсвідомому рівні про те, що світ класний та цікавий. А більше почав подорожувати вже в університеті: відвідував різні конференції, семінари, так все і починалось. Перша свідома подорож була в Литву. Якщо я не помиляюся, це було на третьому курсі університету. Моєму товаришу батьки, які поїхали відпочивати в Єгипет, залишили автомобіль, і ми нічого розумнішого не придумали, як поїхати у Литву до нашого друга, який там навчався. Ось так все і почалось.
Думка про те, аби відвідати усі країни світу, в Ореста Зуба виникла під час мандрівки у В'єтнамі - це був початок 2015 року.
Я довго думав над цим, обговорював з дружиною це питання, і ми вирішили: ну окей тепер можна відвідати усі країни. Подорожі - це один з найкращих способів проведення свого часу. Я думаю, що більшість з цим погодиться. Це просто класно, і я кайфую, коли подорожую.
10 років, 105 країн та 64 тисячі доларів
Ще будучи студентом, Орест відвідав більше ніж 25 країн Європи. Він брав участь у конференціях, семінарах різних міжнародних організацій, і, як відомо, дуже часто ці подорожі фінансуються саме ними. А згодом подорожі його настільки захопили, що за 10 років йому вдалось відвідати 105 країн світу, серед них – усі країни Європи.
- 100 країн я відвідав за 10 років. Звичайно, ці 100 країн можна відвідати і за 1 рік, але в чому тоді суть? А я ще ріс, вчився і подорожі гармонійно інтегрував у своє життя. Я відвідав багато цікавих країн. Дуже подобається Польща, США, Балкани, Таїланд, Іран, але насправді цей список можна продовжувати дуже довго. Однак попри це все, я дуже люблю бути в Україні.
На подорожі у понад 100 країн світу за 10 років мандрівник витратив 64 тисячі доларів…
- Я підрахував: в середньому на одну країну виходить 640 доларів, однак це відносне поняття. Наприклад, я був у Сан-Марино і там я не залишив 640 доларів, але натомість – був у Мексиці 4 місяці і там витратив набагато більше, ніж 640 доларів. Але якщо говорити умовно, то для того, аби відвідати одну країну, мені потрібно 600 доларів.
Орест каже, що старається відноситись до грошей свідомо, по мірі, де це можливо, намагається зекономити. Для починаючих мандрівників, які шукають бюджетні варіанти, дає поради: їхати у подорож в міжсезоння, а не у високий сезон, шукати квитки, наприклад, з вівторка по четвер, а не у вихідні, коли вони є дорожчі.
Ще будучи студентом, Орест відвідав більше ніж 25 країн Європи. Він брав участь у конференціях, семінарах різних міжнародних організацій, і, як відомо, дуже часто ці подорожі фінансуються саме ними. А згодом подорожі його настільки захопили, що за 10 років йому вдалось відвідати 105 країн світу, серед них – усі країни Європи.
- 100 країн я відвідав за 10 років. Звичайно, ці 100 країн можна відвідати і за 1 рік, але в чому тоді суть? А я ще ріс, вчився і подорожі гармонійно інтегрував у своє життя. Я відвідав багато цікавих країн. Дуже подобається Польща, США, Балкани, Таїланд, Іран, але насправді цей список можна продовжувати дуже довго. Однак попри це все, я дуже люблю бути в Україні.
На подорожі у понад 100 країн світу за 10 років мандрівник витратив 64 тисячі доларів…
- Я підрахував: в середньому на одну країну виходить 640 доларів, однак це відносне поняття. Наприклад, я був у Сан-Марино і там я не залишив 640 доларів, але натомість – був у Мексиці 4 місяці і там витратив набагато більше, ніж 640 доларів. Але якщо говорити умовно, то для того, аби відвідати одну країну, мені потрібно 600 доларів.
Орест каже, що старається відноситись до грошей свідомо, по мірі, де це можливо, намагається зекономити. Для починаючих мандрівників, які шукають бюджетні варіанти, дає поради: їхати у подорож в міжсезоння, а не у високий сезон, шукати квитки, наприклад, з вівторка по четвер, а не у вихідні, коли вони є дорожчі.
Я завжди підшуковую варіанти на квитки, я підписаний на ряд розсилок, які дають пропозиції дешевших перельотів. Якщо бачу, що якісь варіант мене несе в той регіон, куди мені треба, то просто беру і купую, оскільки в мене робочий графік гнучкий. Якщо бачу, що через півроку є переліт, який мене влаштовує, то можу його одразу сміло купити і нічого не планувати, а за тиждень-два почну думати, чим там буду займатися.
На вечірку за кордон та освідчення у літаку
Сотою країною, яку відвідав Орест Зуб, стала Коста-Рика. Після того, як перетнув кордон між Панамою та Коста-Рикою, мандрівник купив собі кокос і випив його – так він відсвяткував свою ювілейну країну.
- Загалом я хочу сказати, що основним є шлях, а не результат. Тобто процес очікування і усі ці пригоди, які трапляються на шляху до цієї 100 країни, були більш захоплюючими, аніж момент настання цього очікуваного результату.
Попри подорожі, Орест є відомим блогером та онлайн-підприємцем. А тому цілі відвідати якусь країну різні: бізнес-конференція, семінари, бажання побачити ту чи іншу людину, просто відвідати країну, в якій ще не був, або ж звичайна вечірка з друзями. Так, ви все правильно прочитали. Орест може зібратися та відправитися на інший кінець світу, аби провести класно час з друзями на вечірці.
- Таке дійсно часто буває. У мене є ряд друзів розкиданих по світу. І ми з ними переписуємося. Буває напише мені знайомий, що він в певний час буде у якомусь місці, і каже, що ми можемо там зустрітися. Тоді я переглядаю свою плани та думаю: а чому б і ні?
Також у Ореста з подорожами пов'язана ще одна важлива подія у його житті: саме під час мандрівки він зробив пропозицію своїй коханій Марті.
- Освідчився я Марті у літаку, ми верталися з нашої першої тривалої мандрівки країнами Азії – це була весна 2013 року. Для неї це був сюрприз. Я обрав таке місце, щоб вона не мала куди тікати;)
Сотою країною, яку відвідав Орест Зуб, стала Коста-Рика. Після того, як перетнув кордон між Панамою та Коста-Рикою, мандрівник купив собі кокос і випив його – так він відсвяткував свою ювілейну країну.
- Загалом я хочу сказати, що основним є шлях, а не результат. Тобто процес очікування і усі ці пригоди, які трапляються на шляху до цієї 100 країни, були більш захоплюючими, аніж момент настання цього очікуваного результату.
Попри подорожі, Орест є відомим блогером та онлайн-підприємцем. А тому цілі відвідати якусь країну різні: бізнес-конференція, семінари, бажання побачити ту чи іншу людину, просто відвідати країну, в якій ще не був, або ж звичайна вечірка з друзями. Так, ви все правильно прочитали. Орест може зібратися та відправитися на інший кінець світу, аби провести класно час з друзями на вечірці.
- Таке дійсно часто буває. У мене є ряд друзів розкиданих по світу. І ми з ними переписуємося. Буває напише мені знайомий, що він в певний час буде у якомусь місці, і каже, що ми можемо там зустрітися. Тоді я переглядаю свою плани та думаю: а чому б і ні?
Також у Ореста з подорожами пов'язана ще одна важлива подія у його житті: саме під час мандрівки він зробив пропозицію своїй коханій Марті.
- Освідчився я Марті у літаку, ми верталися з нашої першої тривалої мандрівки країнами Азії – це була весна 2013 року. Для неї це був сюрприз. Я обрав таке місце, щоб вона не мала куди тікати;)
Звісно, за 10 років подорожей Орест стикався з безліччю ситуацій: веселих і не дуже. Ось до прикладу, його пограбували у Мексиці…
- За всі мої подорожі траплялося дуже багато веселих ситуацій. Одна з моїх улюблених сталася у 2007 році, тоді я ще будучи студентом, полетів в Норвегію. Подорожуючи цією країною, я взяв тур, куди входила мандрівка потягом, паромом та автобусом. Значить знаходжуся я на кораблі, і підходить до мене чоловік та просить, щоб я його сфотографував. Ми ще трішки поспілкувалися та й розпрощалися. Пройшло три роки, тоді я був в Індії, в місті Дхарамсала. Перебраний у стрій тибетського монаха, поголений наголо, йду по вулиці і бачу дуже знайоме мені обличчя. Підходжу ближче і помічаю ту саму камеру, на яку я фотографував, і згадую, що це той самий чоловік, якого я зустрів три роки тому на паромі. Підходжу до нього, обнімаю. От такі моменти дуже круті: ти випадково зустрів людину в інших умовах, в іншій точці світу. Подібних зустрічей у мене було декілька за життя.
Звісно, було і пару неприємних ситуацій. Наприклад, в Мексиці мене пограбували. Я пішов за місто та ходив між кактусами і до мене підійшли чоловіки та приставили ніж до живота. Тоді я віддав їм все, що в мене було. Звичайно, вони це в мене забрали і втекли.
- За всі мої подорожі траплялося дуже багато веселих ситуацій. Одна з моїх улюблених сталася у 2007 році, тоді я ще будучи студентом, полетів в Норвегію. Подорожуючи цією країною, я взяв тур, куди входила мандрівка потягом, паромом та автобусом. Значить знаходжуся я на кораблі, і підходить до мене чоловік та просить, щоб я його сфотографував. Ми ще трішки поспілкувалися та й розпрощалися. Пройшло три роки, тоді я був в Індії, в місті Дхарамсала. Перебраний у стрій тибетського монаха, поголений наголо, йду по вулиці і бачу дуже знайоме мені обличчя. Підходжу ближче і помічаю ту саму камеру, на яку я фотографував, і згадую, що це той самий чоловік, якого я зустрів три роки тому на паромі. Підходжу до нього, обнімаю. От такі моменти дуже круті: ти випадково зустрів людину в інших умовах, в іншій точці світу. Подібних зустрічей у мене було декілька за життя.
Звісно, було і пару неприємних ситуацій. Наприклад, в Мексиці мене пограбували. Я пішов за місто та ходив між кактусами і до мене підійшли чоловіки та приставили ніж до живота. Тоді я віддав їм все, що в мене було. Звичайно, вони це в мене забрали і втекли.
З любов'ю до рідної країни
Попри те, що Орест багато подорожує, він ніколи не забуває за рідну Україну. Звісно, побувавши у різних куточках світу, у нього з'являлися думки про те, аби покину рідну державу та поїхати у будь-яку іншу країну світу. Але попри це все, він зізнається, що саме в Україні почуває себе найкраще і бачить багато можливостей, які дозволяють розвиватися.
- Я був у більшості міст України. Дуже люблю Львів, я тут проживаю і вважаю, що Львів – це чудовий прилад для інших міст країни. Він показує, як може жити сучасний урбаністичний центр в нашій державі. Також дуже люблю район Поділля, там, де Дністер. У нас є дуже багато класних міст. Порівнюючи зі світом, то хотілося би, щоб у нас швидше все розвивалося, особливо це стосується інфраструктури. З іншої сторони, в Україні насправді високий рівень життя в порівнянні з доступом до різних ресурсів. Навіть те, що багато людей скаржаться на те, що в них немає грошей. Більшість наших людей заробляють приблизно до 300 доларів на місяць, але за ці 300 доларів можна доволі багато собі дозволити у порівнянні з іншими країнами. В Україні зараз є всі умови для того, аби кожен міг себе проявити та відносно швидше «вистрілити» своїми амбіціями, ніж у інших країнах світу. Так, є проблеми, але все покращується: у нашій країні чудова якість Інтернет-зв'язку, чудові умови для роботи, великий ринок.
Важливим також є те, що в Україні всі мають, де жити. Бо у багатьох країнах світу питання нерухомості – це дуже актуальне питання. Бо взагалі по світу люди орендують житло до кінця свого життя. В нас практично всі забезпечені житлом.
Попри те, що Орест багато подорожує, він ніколи не забуває за рідну Україну. Звісно, побувавши у різних куточках світу, у нього з'являлися думки про те, аби покину рідну державу та поїхати у будь-яку іншу країну світу. Але попри це все, він зізнається, що саме в Україні почуває себе найкраще і бачить багато можливостей, які дозволяють розвиватися.
- Я був у більшості міст України. Дуже люблю Львів, я тут проживаю і вважаю, що Львів – це чудовий прилад для інших міст країни. Він показує, як може жити сучасний урбаністичний центр в нашій державі. Також дуже люблю район Поділля, там, де Дністер. У нас є дуже багато класних міст. Порівнюючи зі світом, то хотілося би, щоб у нас швидше все розвивалося, особливо це стосується інфраструктури. З іншої сторони, в Україні насправді високий рівень життя в порівнянні з доступом до різних ресурсів. Навіть те, що багато людей скаржаться на те, що в них немає грошей. Більшість наших людей заробляють приблизно до 300 доларів на місяць, але за ці 300 доларів можна доволі багато собі дозволити у порівнянні з іншими країнами. В Україні зараз є всі умови для того, аби кожен міг себе проявити та відносно швидше «вистрілити» своїми амбіціями, ніж у інших країнах світу. Так, є проблеми, але все покращується: у нашій країні чудова якість Інтернет-зв'язку, чудові умови для роботи, великий ринок.
Важливим також є те, що в Україні всі мають, де жити. Бо у багатьох країнах світу питання нерухомості – це дуже актуальне питання. Бо взагалі по світу люди орендують житло до кінця свого життя. В нас практично всі забезпечені житлом.
Поради для тих, хто тільки починає мандрівки світом
- Я дам одну пораду: заходите зараз на сайт Wizzair або Ryanair, купуєте квиток на будь-який рейс, якщо немає грошей – то за 20 доларів, і летите туди. Я не знаю жодної людини, яка би не знайшла способу реалізувати свою тревел-мрію, - так відповів Орест Зуб на запитання кореспондента Львівського порталу, як розпочати подорожі людям, які марять мандрівками.
За його словами, для тих, хто вперше відправляються у мандрівки, непоганим варіантом є скористатися турагенцією.
- Я неодноразово літав з турагенціями, хоча часто подорожую і організовую все сам. Але я вважаю, що ці два варіанти є цілком нормальними. Очевидно, для людини, яка їде вперше за кордон, є сенс, наприклад, поїхати з турагенцією, щоб подивитися, як воно є насправді, або взяти собі пакетний тур, жити в готелі і з того готелю виходити в місто та банально самостійно проїхатися трамваєм, і побачити, що все функціонує так само, як і в нас. Далі потрохи ускладнювати собі ці завдання, і в результаті все організовувати самостійно. Але не все одразу, бо для людини, яка не була за кордоном, організувати щось самостійно – це виклик.
- Я дам одну пораду: заходите зараз на сайт Wizzair або Ryanair, купуєте квиток на будь-який рейс, якщо немає грошей – то за 20 доларів, і летите туди. Я не знаю жодної людини, яка би не знайшла способу реалізувати свою тревел-мрію, - так відповів Орест Зуб на запитання кореспондента Львівського порталу, як розпочати подорожі людям, які марять мандрівками.
За його словами, для тих, хто вперше відправляються у мандрівки, непоганим варіантом є скористатися турагенцією.
- Я неодноразово літав з турагенціями, хоча часто подорожую і організовую все сам. Але я вважаю, що ці два варіанти є цілком нормальними. Очевидно, для людини, яка їде вперше за кордон, є сенс, наприклад, поїхати з турагенцією, щоб подивитися, як воно є насправді, або взяти собі пакетний тур, жити в готелі і з того готелю виходити в місто та банально самостійно проїхатися трамваєм, і побачити, що все функціонує так само, як і в нас. Далі потрохи ускладнювати собі ці завдання, і в результаті все організовувати самостійно. Але не все одразу, бо для людини, яка не була за кордоном, організувати щось самостійно – це виклик.
Як відомо, важливим для мандрівки є все правильно організувати. Особливо це стосується фінансової частини. Орест Зуб розповів, на що під час подорожі найбільше витрачається коштів, на чому можна зекономити, а на чому не варто економити.
- Є три головні статті витрат: проживання, транспорт, харчування. Ці витрати займають по 30% коштів, решта 10% - на певні інші речі, які не є обов'язковими. І я бачу з практики, що найбільше можна зекономити при бажанні на харчуванні. Бо дуже часто людина коли кудись їде, то йде в ресторан або харчується на вулиці, де ціни для туристів. Можна просто відійти в бік та подивитися, де сидять місцеві, піти в бюджетніші заклади громадського харчування. Є сенс жити в комфортніших умовах, але купити їсти собі в супермаркеті і приготувати вдома. На мою думку, це кращий варіант, аніж жити в обдертому хостелі, але їсти в дорогому ресторані.
Ні в якому разі не можна економити на страхівці та на тому, що стосується здоров'я. Наприклад, ті ж умови проживання: якщо подорожувати і жити в дуже поганих умовах, то людина просто фізично втомлюється, а це вже негативно впливає на неї і на якість подорожі. Також дуже часто буває, що людина бачить дешевий авіапереліт, наприклад, за 10 доларів Краків-Париж. Але насправді це може бути приліт до якогось віддаленого аеропорта в тому місті, і для того, аби добратися в центр, потрібно буде витратити у два рази більше, ніж цей переліт. Тому варто дивитися комплексно на будь-яку мандрівку, особливо, коли це стосується логістики, бо один сегмент може бути дешевший, але в цілому подорож може вийти дорожчою.
- Є три головні статті витрат: проживання, транспорт, харчування. Ці витрати займають по 30% коштів, решта 10% - на певні інші речі, які не є обов'язковими. І я бачу з практики, що найбільше можна зекономити при бажанні на харчуванні. Бо дуже часто людина коли кудись їде, то йде в ресторан або харчується на вулиці, де ціни для туристів. Можна просто відійти в бік та подивитися, де сидять місцеві, піти в бюджетніші заклади громадського харчування. Є сенс жити в комфортніших умовах, але купити їсти собі в супермаркеті і приготувати вдома. На мою думку, це кращий варіант, аніж жити в обдертому хостелі, але їсти в дорогому ресторані.
Ні в якому разі не можна економити на страхівці та на тому, що стосується здоров'я. Наприклад, ті ж умови проживання: якщо подорожувати і жити в дуже поганих умовах, то людина просто фізично втомлюється, а це вже негативно впливає на неї і на якість подорожі. Також дуже часто буває, що людина бачить дешевий авіапереліт, наприклад, за 10 доларів Краків-Париж. Але насправді це може бути приліт до якогось віддаленого аеропорта в тому місті, і для того, аби добратися в центр, потрібно буде витратити у два рази більше, ніж цей переліт. Тому варто дивитися комплексно на будь-яку мандрівку, особливо, коли це стосується логістики, бо один сегмент може бути дешевший, але в цілому подорож може вийти дорожчою.
Куди далі?
Під кінець розмови львівський мандрівник поділився з кореспондентом Львівського порталу, куди планується його наступна мандрівка:
- Мій пріоритет на даному етапі – відвідувати нові країни, бо я хочу відвідати усі країни у світі. Тому я маю певну проекцію: в яку країну я б хотів поїхати цього року і відповідно починаю думками це все матеріалізувати. Наступна подорож у мене всередині вересня, ми летимо з друзями в Португалію. Там я буду виступати на конференції, звідти ми летимо всі разом у Марокко, де усі разом гуляємо. Звідти всі повертаються в Україну, а я їду по західному узбережжю Франції, потім через Західну Сахару, у Мавританію, Сенегал та Дакар. Ця мандрівка триватиме місяць.
Під кінець розмови львівський мандрівник поділився з кореспондентом Львівського порталу, куди планується його наступна мандрівка:
- Мій пріоритет на даному етапі – відвідувати нові країни, бо я хочу відвідати усі країни у світі. Тому я маю певну проекцію: в яку країну я б хотів поїхати цього року і відповідно починаю думками це все матеріалізувати. Наступна подорож у мене всередині вересня, ми летимо з друзями в Португалію. Там я буду виступати на конференції, звідти ми летимо всі разом у Марокко, де усі разом гуляємо. Звідти всі повертаються в Україну, а я їду по західному узбережжю Франції, потім через Західну Сахару, у Мавританію, Сенегал та Дакар. Ця мандрівка триватиме місяць.
Автор, верстка: Вероніка Рой
Фото: Facebook-сторінка та блог Ореста Зуба