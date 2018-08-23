Патрульні затримали дві вантажівки, які незаконно перевозили деревину

Львівські патрульні зафіксували два випадки незаконного превезення деревини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Вчора, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Грінченка патрульні зупинили транспортний засіб, який перевозив деревину. Під час перевірки накладних інспектори виявили розбіжність, а чіпи показали в базі даних зовсім іншу деревину. На місце викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції.

Також на автодорозі Київ-Чоп, під час перевірки документів у водія сідлового тягача, який перевозив деревину, інспектори управління патрульної поліції виявили невідповідність у товаро-транспортній накладній. На місце події скерували слідчих Пустомитівського відділу поліції.

Патрульні звертають на такі випадки особливу увагу, продовжують проводити комплекс заходів проти незаконних порубок лісу та незаконного перевезення продукції лісового господарства автомобільним транспортом.