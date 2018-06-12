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Більшість грошових потоків регіонального розвитку поглине вотчина Порошенка та Гройсмана (інфографіка)

Андрій Котенський

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Уряд затвердив до фінансування за кошти державного фонду регіонального розвитку 477 проектів, які були запропоновані Держадміністраціями. Згідно затвердженого документу, бюджет інвестиційних програм та регіонального розвитку Вінницької області становить понад 4 мільярди гривень. У той же час сукупний інвестиційний бюджет усіх 23 інших областей України та міста Києва є меншим за Вінницький на 92 мільйони, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Після Вінничини найбільший «куш» на розвиток отримує Донеччина – всього 635 мільйонів гривень, а замикає трійку лідерів столиця зі скромними 328 мільйонами гривень.

Згідно даних переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, Львівській області перепало всього-на-всього 217 мільйонів 808 тисяч гривень.

Цікаво, що й на Львівщині кошти розділили фактично навпіл між виборчими округами народних депутатів Богдана та Ярослава Дубневичів, що входять до Блоку Петра Порошенка, та ще 16-ма районами Львівської області.

Водночас найменше бюджетних грошей для розвитку виділять на Івано-Франківську область: всього 35 мільйонів гривень.

ТОП областей, де реалізовують інвестиційні програми за рахунок коштів державного фонду, виглядає так:

  1. Вінницька область – 4 054 658,347 тис. грн.
  2. Донецька область – 634 674,769
  3. м. Київ – 328 477,775
  4. Харківська область – 297 764,012 тис.
  5. Одеська область – 269 486,952 тис.
  6. Дніпровська область – 239 204,206 тис. грн.
  7. Львівська область – 217 808,124 тис
  8. Київська область – 197 766,516 тис.
  9. Запорізька область – 195 305,25
  10. Закарпатська область – 166 625,572
  11. Полтавська область – 160 275,069
  12. Хмельницька область – 140 957,053
  13. Чернівецька область – 129 538,322
  14. Житомирська область – 124 133,491
  15. Волинська область – 116 255,474 тис.
  16. Рівненська область – 114 246,347
  17. Кіровоградська область – 108 506,612 тис.
  18. Миколаївська область – 96 602,547 тис.
  19. Херсонська область – 93 815,021
  20. Тернопільська область – 85 202,605 тис.
  21. Луганська область – 61 629,404 тис
  22. Чернігівська область – 53 145,451 тис.
  23. Черкаська область – 51 355,275
  24. Сумська область – 43 511,84 тис.
  25. Івано-Франківська область – 35 765,56 тис. грн

Варто зауважити, що до переліку проектів включені інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року та які фінансуються починаючи з 2015—2016 років за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а також проекти з розвитку спортивної інфраструктури, погоджені в установленому порядку Мінмолодьспортом.

Крім того, до розпорядження включено проекти, які будуть завершені у 2018 році і реалізація яких забезпечує комплексний підхід до вирішення пріоритетних завдань, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації.

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