Більшість грошових потоків регіонального розвитку поглине вотчина Порошенка та Гройсмана (інфографіка)

Уряд затвердив до фінансування за кошти державного фонду регіонального розвитку 477 проектів, які були запропоновані Держадміністраціями. Згідно затвердженого документу, бюджет інвестиційних програм та регіонального розвитку Вінницької області становить понад 4 мільярди гривень. У той же час сукупний інвестиційний бюджет усіх 23 інших областей України та міста Києва є меншим за Вінницький на 92 мільйони, передає кореспондент Львівського порталу.

Після Вінничини найбільший «куш» на розвиток отримує Донеччина – всього 635 мільйонів гривень, а замикає трійку лідерів столиця зі скромними 328 мільйонами гривень.

Згідно даних переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, Львівській області перепало всього-на-всього 217 мільйонів 808 тисяч гривень.

Цікаво, що й на Львівщині кошти розділили фактично навпіл між виборчими округами народних депутатів Богдана та Ярослава Дубневичів, що входять до Блоку Петра Порошенка, та ще 16-ма районами Львівської області.

Водночас найменше бюджетних грошей для розвитку виділять на Івано-Франківську область: всього 35 мільйонів гривень.

ТОП областей, де реалізовують інвестиційні програми за рахунок коштів державного фонду, виглядає так:

Вінницька область – 4 054 658,347 тис. грн. Донецька область – 634 674,769 м. Київ – 328 477,775 Харківська область – 297 764,012 тис. Одеська область – 269 486,952 тис. Дніпровська область – 239 204,206 тис. грн. Львівська область – 217 808,124 тис Київська область – 197 766,516 тис. Запорізька область – 195 305,25 Закарпатська область – 166 625,572 Полтавська область – 160 275,069 Хмельницька область – 140 957,053 Чернівецька область – 129 538,322 Житомирська область – 124 133,491 Волинська область – 116 255,474 тис. Рівненська область – 114 246,347 Кіровоградська область – 108 506,612 тис. Миколаївська область – 96 602,547 тис. Херсонська область – 93 815,021 Тернопільська область – 85 202,605 тис. Луганська область – 61 629,404 тис Чернігівська область – 53 145,451 тис. Черкаська область – 51 355,275 Сумська область – 43 511,84 тис. Івано-Франківська область – 35 765,56 тис. грн

Варто зауважити, що до переліку проектів включені інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року та які фінансуються починаючи з 2015—2016 років за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а також проекти з розвитку спортивної інфраструктури, погоджені в установленому порядку Мінмолодьспортом.

Крім того, до розпорядження включено проекти, які будуть завершені у 2018 році і реалізація яких забезпечує комплексний підхід до вирішення пріоритетних завдань, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації.