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Львівська поліція розшукує чоловіка, що восени зник безвісти

Олександр Косик

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У Львові розшукують чоловіка, який зник у жовтні 2017 року. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Працівниками Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукується безвісті зниклий львів’янин Демидів Тарас Петрович, 9.03.1988 р.н., який востаннє спілкувався з рідними у жовтні 2017 року та повідомив, що знаходиться в селі Бедевля Закарпатської області, після чого на зв’язок не виходить.

Прикмети: зріст 170-175 см, волосся довге темне з сивиною, ніс прямий, очі темні, губи тонкі, худорлявої тілобудови.

Особливі прикмети: післяопераційний рубець на животі.

Всім, кому відоме місцезнаходження розшукуваної особи, прохання зателефонувати за номерами: 067-934-83-27, 096-376-85-70 чи на оперативну лінію 102.

Фото: Нацполіція

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