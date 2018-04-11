Козловський хоче забудувати у Львові тенісні корти палацу спорту «Україна»?

У Львові активісти переймаються, аби тенісні корти палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18, не забудували житлом, готелем чи офісним центром. Реконструювати палац спорту має фірма, засновник якої водночас володіє нещодавно створеними компаніями, які пов’язані з бізнесменом та депутатом Львівської міської ради від БПП Григорієм Козловським.

Вчора, 10 квітня, на своїй сторінці у Facebook Василь Жирко написав про те, що під виглядом реконструкції палацу спорту «Україна» його територію можуть забудувати.

«На наших очах відбувається найжахливіша і найжалюгідніша вакханалія! Єдина унікальна тенісна споруда в Західному регіоні України, колишній «Спартак», тепер палац спорту «Україна» по вул. Мельника, 18 піддається ніякій не реконструкції, а наглій ліквідації. З метою побудови на цій, звичайно, недешевій земельній ділянці багатоповерхової автостоянки, готелю чи житлового високобуду для подальшої його здачі в оренду під офіси іт-шникам чи іншим клієнтам», – написав Василь Жирко.

Зазначимо, 30 березня виконком Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ «Палац спорту «Україна» Палацу ігрових видів спорту «Спартак» на вул. А. Мельника, 18 (у двох чергах).

У документі не вказано, про яку саме реконструкцію йде мова, однак гранично допустиму висотність будинків, будівель та споруд міськрада встановила на рівні не вище, ніж 18 м. За приблизними підрахунками Львівського порталу, 18 м – це споруда на 5-6 поверхів.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки площею 1,1083 га міськрада встановила на рівні 74%.

Згідно з даними публічної кадастрової карти України, земельна ділянка під палацом спорту «Україна» є у комунальній власті. Її цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Як зауважують активісти, реконструкція палацу спорту «Україна» має стосуватись, першочергово, тенісних ґрунтових кортів, місце яких і планують забудувати. А самі ґрунтові корти, яких більше ніде нема у місті, хочуть нібито замінити на корти із твердим покриттям.

«Людям розказують всілякі байки про те, що тенісні корти будуть влаштовані на даху цих омріяних висоток! Явна дурня – міняється шило на мило! Ґрунтові корти на хардовий дрек (корти із твердим покриттям, – ред.) та ще на якій висоті. Ніхто туди не піде – це в кращому випадку, а на справді цим ляльководам важливо почати руйнацію бази, а потім десять разів поміняти технічний проект, який дуже-дуже ретельно ховають фігурантами цієї фальшивої оборудки. Ця схема вже добре відома та вивчена, ні в якому разі не можна її допустити», – додав Василь Жирко.

Відтак активісти самоорганізувались, аби контролювати хід реконструкції палацу спорту «Україна», а також не допустити забудови тенісних кортів.

Як повідомив у відповідь на заяви активістів нардеп зі Львівщини Лев Підлісецький, що за палацом спорту зберігається виключно спортивна функція, а кількість тенісних кортів буде такою ж, як і до реконструкції.

«Мені повідомили таке: там (палац спорту «Україна», – ред.) зберігається виключно спортивна функція. Кортів буде та сама кількість, ще купа різних спортгуртків, танців і всякої всячини. Не маю підстав не довіряти цим словам», – наголосив Лев Підлісецький.

Зауважимо, містобудівну документацію на реконструкцію палацу спорту отримало ТзОВ «Палац спорту «Україна». Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником компанії є ТзОВ «Спортивно-оздоровчий центр «Україна-Китай».

А засновником ТзОВ «Спортивно-оздоровчий центр «Україна-Китай» є Тарас Яцишен. Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, Тарас Яцишен є водночас засновником ТОВ «Авалон юніон», ТОВ «Авалон ґрін», ТОВ «Авалон маркет». Остання комппанія зареєстрована у Львові на вул. Ремісничій, 37. Саме за цією адресою розташований центр продажу будівельної компанії «Avalon», що зводитиме першу у Львові 25-поверхівку.

А одним із засновників фірми «Avalon» є депутат Львівської міської ради від БПП та бізнесмен Григорій Козловський. У цьому він сам зізнався наприкінці 2017 року.

Нещодавно Львівська міська рада віддала більше 1 га землі біля Парку культури адвокату Григорія Козловського Олексію Різнику. Також йому належить винниківський футбольний клуб «Рух», «Гранд Готель» та львівський заклад «Королівська пивоварня». Григорій Козловський будуватиме дитячо-юнацький спортивний табір із реабілітаційним санаторієм та об’єктами спортивної інфраструктури навколо Винниківського озера поблизу Львова.

Як відомо, Григорій Козловський займається й тютюновим бізнесом. За неофіційними даними, йому належить Винниківська тютюнова фабрика.

А 1 березня у Львові відкрили 5-поверховий ресторан Григорія Козловського «36 По» на площі Ринок, 36. У цьому ресторані, з-поміж іншого, розмістили велетенський акваріум з акулами.

Зазначимо, палац спорту «Україна» (колишній «Спартак») звели у 1985-1986 роках, а самі тенісні корти – ще у 1925-1927 роках.