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Чим загрожує протяг?

Омелян Шевчук

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Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що протяг як такий не загрожує здоровій людині. Проте можна захворіти від тривалого переохолодження або ж сильного потоку повітря, спрямованого, наприклад, в область шиї чи обличчя. Про це вона повідомила у своєму Фкйсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Нарешті настала весна. А разом із нею й одвічна суперечка: ті, кому кортить вдихнути весняного повітря, частіше відчиняють вікна, а ті, хто боїться застудитися, наполягають притримати хвіртку чи вікно зачиненими, бо може бути протяг. Хочемо розставити всі крапки над і. Сам по собі протяг не є чимось поганим. Як не є поганим і вітер. Адже люди найчастіше хворіють від інфекцій, які є в повітрі, а не від самого повітря. Тому протяг як такий не загрожує здоровій людині», – повідомила Уляна Супрун.

За словами головного медика країни, якщо протяг постійно уникати, сидіти в замкненому приміщенні та закутуватися в одяг – ви навпаки робите себе більш вразливим – гірше сприймаєте перепади температури повітря та можете швидше підхопити застуду. Але не потрібно переохолоджуватися повітрям.

«Щоби почувати себе в тонусі та бути більш здоровим – потрібно частіше дихати свіжим повітрям. Для цього будь-яке приміщення необхідно час від часу провітрювали. І якщо ви під час цього ненадовго потрапите під протяг – нічого страшного не відбудеться.

Інша річ – тривале переохолодження або ж сильний потік повітря, спрямований, наприклад, в область шиї чи обличчя. Тоді й за 10 хвилин можна захворіти. Адже це загрожує запаленням м’язів, нервів та може активізувати збудники хвороб, які є в організмі», – зауважує Уляна Супрун.

За її ж словами, немає загального правила для всіх. Головне – забезпечити у приміщенні постійну рециркуляцію повітря та не нашкодити комфорту одне одного. Тож якщо вам неприємно сидіти біля відчиненого вікна – не змушуйте себе й пересядьте туди, де не дме. А перебуваючи у приміщенні – краще вийдіть на якийсь час на вулицю, поки воно провітрюється.

Якщо ж ви любите свіже повітря в кімнаті – провітрюйте на здоров’я та нічого не бійтеся. Проте і не зловживайте. Поважайте комфорт одне одного та насолоджуйтеся весною :)

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