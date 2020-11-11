Павло Дроздяк: «Церква не виходила з карантину і не повернулася до нормального функціонування»

Керівник пресслужби курії Львівської Архиєпархії УГКЦ, сотрудник Архикатедрального Собору Святого Юра отець Павло Дроздяк про богослужіння в період коронавірусного карантину:

«Церква завжди дослуховувалася до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я. Та, починаючи від карантину навесні, ми завжди намагалися дотримуватися усіх відповідних рекомендацій. Церква і не виходила з карантину і не повернулася до нормального функціонування. Тому ми буде молитися й надалі. Церква продовжує вживати усіх необхідних протоколів, які були напрацьовані протягом усього цього часу. Мова йде про поведінку священнослужителів, про всі необхідні засоби безпеки у храмах. Тому церква свою функцію буде виконувати. А питання впровадження карантину вихідного дня, і в якому обсязі, то воно належить компетентним органам, які за це відповідають.

Дедалі менше людей є в храмі. Люди не повернулися до храму у такій самій кількості як це було до карантину. Ми не припиняємо онлайн-трансляції, бо є і такі люди, які не можуть бути в церкві. Намагаємося давати усі духовні інструменти. Зараз питання про те, чи потрібно закривати храми, є абсолютно не потрібним. Тому що церква як молилася, так і буде молитися. А вірні вже будуть визначатися.

В одній з неділь Блаженніший Святослав закликав людей, які старші 65 років, залишатися дома. Мабуть, його така заява була спричинена рекомендаціями, зокрема МОЗ. І тому ми також підтримуємо цей заклик. Але якщо людина має потребу прийти до храму, то ми не можемо заборонити. Також ми дуже вимагаємо, щоб ті, хто прийшов до храму, були в масках. Біля входу в храм стоять станції дезінфекції для рук. Ми стараємося зробити безпечний комфортний простір для молитви».