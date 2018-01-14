На кордоні з Польщею впіймали двох нелегалів з Бангладеш

Прикордонники затримали двох громадян Бангладеш біля кордону з Польщею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, двох нелегальних мігрантів затримали учора пізно ввечері прикордонники Львівського загону неподалік кордону з Польщею.



Порушників, які мали намір незаконно перетнути кордон, вдалося виявити в результаті реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативних підрозділів Держприкордонслужби. Чоловіків, які прямували у бік держрубежу у нічних сутінках без документів, зупинив за 1,5 кілометри від кордону прикордонний наряд відділу «Рава-Руська».

Наразі затриманих, які назвалися громадянами Бангладеш, доставлено до відділу прикордонної служби з метою проведення фільтраційно-перевірочних заходів та складання адміністративно-процесуальних документів.

Фото: ДПСУ