Бездіяльність в «Укрзалізниці» сприяє корупції – НАБУ

ПАТ «Укрзалізниця» не виявляє інтересу до участі у антикорупційних розслідуваннях в якості потерпілого. Про це йдеться у листі заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углави до віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, яке надав Економічній правді експерт з питань протидії корупції центру “Ейдос” Гліб Канєвський.

Як повідомляється, Укрзалізниця зазнає збитків, в тому числі внаслідок протиправних дій службових осіб під час організації та проведення закупівель товарів та послуг за кошти державного підприємства.

“Такі злочини спрямовані проти майна та інтересів ПАТ “Укрзалізниця”, – йдеться у тексті листа.

НАБУ запевняє, що при закупівлях штучно створювалося неконкурентне середовище серед постачальників і надавалися переваги окремим суб’єктам торгів. Це призводило до протиправного витрачання коштів УЗ на користь третіх осіб.

НАБУ пропонує залучити УЗ до кримінальних проваджень в якості потерпілого по чотирьох справах, загальний розмір збитків оцінюється у 162 мільйона гривень.

У НАБУ додали, що станом на 24 лютого 2017 року не отримували від Укрзалізниці заявок щодо участі представників УЗ у кримінальному процесі в якості потерпілого. Така бездіяльність, на думку антикорупційного бюро, є однією з умов, що “сприяє вчиненню нових корупційних злочинів”.

У листі йдеться про те, що НАБУ розслідує 16 кримінальних справ, пов’язаних з корупцією на УЗ, загальна сума збитків по яких становить понад 650 мільйонів гривень.

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава просить віце-прем’єра Володимира Кістіона вжити заходів для залучення ПАТ “УЗ” до участі у розслідуваннях в якості потерпілого.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що НАБУ розслідує 14 кримінальних проваджень, які стосуються корупції на “Укрзалізниці”. Сума збитків від цих правопорушень оцінювалася у 635 мільйонів гривень.

Раніше Львівський портал повідомляв, міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Окрім того стало відомо, що «Укрзалізниця» планує порізати на брухт майже 15 тисяч вагонів. А також накупила бракованих запчастин на 20 мільйонів

Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А сам Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «Укрзалізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами.