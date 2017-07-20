23 березня 2016 року на веб-сайті свого інтернет-вдання Львівський портал» повідомив про збройне захоплення Угерського спиртзаводу членами ОЗУ та колишішніми працвниками МВС, зокрема поширив такі вілормрості: «Участь у збройному захопленні Угерськоглоспиртзаводу брали участь члени одного із організованих злочинних угруповань та колишні працівники правоохороних органів.

Про це «Львівському порталу» повідомил власні джерела у СБУ, в чиїх списках затримані особи значаться яке члени ОЗУ.

Зокрема, в незаконному захопленні Угерського спи ртзаводу діяли не лише проплачені «тітушки». В день захоплення Угерського спиртзаводу члени місцевої самооборони та працівники заводу затримали кількох членів збройного затримання. В зловмисників знайшли документи на носіння зброї, які посвідчують їхню особу.

Наразі слідчі перевіряють, чи докумкени не сфальшовані. Шевченківський районний суд міста Львова визнав процитовану вище інформацію недостовірною та такою, що порушує честь, гідність та ділову репутацію Валявки Волордимира Володимировмча та Кондрака Петра Петрович,. фото дозволу на носіння зброї яких було незаконно опубліковано в межах тієї статті. «львівський портал» публікує це повідомлення на виконання рішення суду.і