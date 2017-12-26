Парасюк потрапив у лідери нардепів, які ігнорували голосування в Раді

Комітет виборці України в рамках проекту «Дослівно» проаналізував відвідування та голосування народних депутатів на пленарних засідань Верховної Ради в грудні 2017 року.

Так, за місяць відбулося 11 пленарних засідань ВР, на яких в середньому були присутні 330 народних депутатів із 423. Серед фракцій та груп ВР найкраще відвідували засідання депутати «Народного Фронту» та «Блоку Петра Порошенка», найгірше – «Волі Народу».

Усередньому на пленарних засіданнях ВР було зареєстровано 85% депутатів НФ (69 нардепів), 83% – БПП (114), 78% – ВО «Батьківщина» (15), 76% – позафракційних (38), 75% – «Самопомочі» (18), 72% – Радикальної партії Олега Ляшка (15), 70% – «Відродження» (18), 69% – «Опозиційного блоку» (29), 61% – «Волі Народу» (10). Інформація за даними письмової реєстрації.

Частина нардепів були зареєстровані на засіданнях ВР, але ігнорували голосування. Так, 40 народних депутатів майже не голосували в грудні, пропустивши понад 90% голосувань. Із них 13 є членами фракції «Опозиційний блок», 11 – позафракційних, по 5 із ВО «Батьківщина» та БПП, по 2 із «Волі Народу» та НФ, по 1 із РПЛ та «Відродження».

Серед нардепів, які майже не голосували, є низка відомих прізвищ. Зокрема, Євгеній Мураєв, Вадим Рабінович, Дмитро Ярош (не проголосували жодного разу за місяць), Олесь Довгий (11 голосувань), Юрій Бойко (19), Дмитро Добкін (20), Володимир Парасюк (24), Сергій Ківалов (29), Наталія Королевська (30).

Всього в грудні відбулося 426 голосувань, на яких було прийнято 21 законодавчий акт.