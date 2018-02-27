АТОвець у Львові презентує книгу-повість про фронт

У Львові 2 березня відбудеться презентація книги «Скепсис» автора-учасника АТО Володимира Бруньковського (псевдонім Григорій Обертайло). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зустріч відбудеться у п’ятницю, 2 березня, о 15.30 у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій за адресою вул. Пекарська, 41.

На презентацію запрошують учасників АТО, членів їх сімей, волонтерів, представників громадських організацій та всіх небайдужих львів’ян. Під час презентації можна буде поспілкуватись з автором та придбати його книгу з автографом.

Довідка

«Скепсис» — фронтова повість, в якій показані проблеми української армії. Події відбуваються протягом 2014-2015 рр. на сході України в зоні АТО. Назви населених пунктів, де вони проходили, не вказані навмисно, імена та позивні діючих осіб змінені. Твір створений на основі реальних подій. У своїй книзі автор розповідає про рік, проведений на війні звичайною людиною – мобілізованим офіцером, акцентує на внутрішніх проблемах нашого суспільства, копією якого завжди були та будуть Збройні Сили.

Григорій Обертайло (Володимир Бруньковський) народився 1976 року в Криму в родині військових. Вчився в різних містах колишнього СРСР, школу закінчив у місті Новояворівськ, Львівської області. В 1994 році поступив у ОІСВ (Одеський Інститут Сухопутних Військ), який успішно закінчив у 1998 році за фахом “Бойове застосування аеромобільних підрозділів”. Після чотирирічної служби в ЗСУ звільнився, розчарований системою. Після довгих пошуків знайшов себе в мистецтві ф’юзингу, чим і займається дотепер. В 2014 році призваний до лав ЗСУ через вторгнення російських військ на територію України, та подальшої окупації нею східних областей. Рік, проведений безпосередньо на фронті, підштовхнув його до написання першого твору – повісті «Скепсис». Наразі автор не залишає літературної діяльності, працюючи над збіркою оповідань.