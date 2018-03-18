Як у Львові Путіна переобирають

Під Генконсульством Росії у Львові, що на вул. Костя Левицького, 95, організації правого спрямування блокують консульство РФ де мала б відкрися дільниця для голосування на виборах президента Росії.

У прес-службі партії ВО «Свобода» Львівському порталу повідомили, що кожен, хто бере участь у легалізації чергового терміну президентства Путіна, підтримує загарбання українських земель Донбасу та анексії Криму.

Участь у заходах, окрім представників «Свободи», також беруть представники «Правого сектору», «Національного корпусу», КУН, ОУН, «С14» та ін.

Зауважмо, що окрім Львова подібні акції відбуваються в Києві (Повітрофлотський проспект, 27), Харкові (вул. Максиміліанівська, 22), Одесі (Гагарінське плато, 14).

Блокування російських дипустанов триватиме до закриття виборчих дільниць (о 20:00).

Як раніше у коментарі Львівському порталу повідомив очільник львівського «Правого корпусу» Тарас «Хаммер», націоналісти з 8.00 до 20.00 год. будуть присутні під стінами консульства і проводитимуть акцію.

«Будемо доносити свою позицію і свою думку, оскільки Російська Федерація – така держава, де немає передумов для легітимності та ознак правової держави», – зазначив Тарас «Хаммер».