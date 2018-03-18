У центрі Львова кримчани нагадали Путіну, що Крим – Україна

У центрі Львова вимушені переселенці із Криму нагадали Володимиру Путіну, що вибори президента РФ у Криму нелегітимні, адже Крим – це Україна, передає кореспондент Львівського порталу із місця подій.

Кримчани закликали сказати «Ні російським виборам у Криму!» і піти «Путіна геть!» із Криму.

Раніше повідомлялося, що під Генконсульством Росії у Львові, що на вул. Костя Левицького, 95, організації правого спрямування блокують консульство РФ де мала б відкрися дільниця для голосування на виборах президента Росії.

По ходу акції у центрі Львова зібралося декілька сотень небайдужих, які розгорнули велетенський український прапор.

Фото: Львівський портал