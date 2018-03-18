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У Самборі до реанімації із отруєнням потрапили троє дітей

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У Самборі в приватному будинку отруїлися троє дітей. Усіх потерпілих доставили до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

Отруєння сталася, 17 березня о 22:00 на вулиці Шашкевича, у приватному двоповерховому житловому будинку (де працював 2-х контурний газовий котел).

Ймовірно, що причиною отруєння став чадний газ, який уразив трьох дітей (2004,2016 та 2017 року народження).

Потерпілих у стані середнього ступеня важкості доставлено в реанімаційне відділення Самбірської дитячої лікарні. До будинку тимчасово припинено постачання газу.

Причини події встановлюються.

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