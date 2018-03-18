У Червонограді рятували карету швидкої

У Червонограді рятувальники надали допомогу автомобілю медицини катастроф, який доставляючи хворого застряг у болоті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, вранці, 17 березня у Червонограду по вулиці Паркова, 8 «а» пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по витягуванню автомобіля Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Карета швидкої прибувши на виклик мала доставити хворого до медичного закладу, однак застрягла у болоті та самостійно не могла виїхати.

Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль на тверду поверхню.