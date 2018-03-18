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На вулиці Львова не виїхала третина автобусів

Омелян Шевчук

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Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, станом на 08.00 год ранку у Львові на маршрутах працює лише 346 автобусів. Проте випуск транспорту планують збільшити.

 

Відтак, на маршрутах курсує: 49 автобусів «Міра і К», 63 – АТП 14630, 130 – АТП №1, 50 – «Успіх БМ», 54 – «Фіакр Львів». Оскільки випуск машин на маршрути ще триває, кількість одиниць громадського транспорту на рейсах буде збільшена.

«Всі нічні маршрути відпрацювали без проблем. Проблем з виїздом машин немає. Випуск автобусів здійснюється в звичному режимі, кількість автобусів буде більша, оскільки випуск на цю годину ще триває. Орієнтовно ще має виїхати до 20 машин», – повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

В управлінні транспорту запевняють, що автобусів більше, аніж засвідчують дані GPS моніторингу, бо вкотре не всі трекери на машинах працюють нормально.

Як відомо загалом на маршрутах у Львові мало б курсувати (згідно з паспортами, які були до 31.12.2016р.) 643 транспортні засоби.

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