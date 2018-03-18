На приборкання снігу у Львові виїхала уся наявна техніка та двірники

Сьогодні, у зв’язку з погіршенням погодних умов, комунальні служби міста працюватимуть цілий день. До роботи залучена вся техніка. Також оголошено робочий день для двірників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Зараз піскосумішшю максимально посипають всі вулиці, орієнтовно через 1-2 години випускаємо підмітальні машини. Сьогодні будемо працювати в такому режимі цілий день, посипати і підмітати. Всі двірники мають бути на роботі цілий день. Я здійснюю об’їзд всіх районів. Також голови районів будуть об‘їжджати райони і координувати роботу на місцях», – розповіла директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології впродовж 18 – 19 березня у Львові та області очікується різка зміна погоди. Так, 18 березня – сильні опади (мокрий сніг з переходом в сніг). Вітер північно-східний 9 – 14 м/с, пориви 15 – 22 м/с, хуртовини. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, снігові замети. Приріст снігового покриву 20 – 35 см.

19 березня – поступове припинення опадів. Водночас прогнозують зниження температури повітря: 18 березня вночі 11 – 16°С морозу, вдень 6 – 11°С морозу; 19 березня вночі 13 – 18°С морозу, вдень 2 – 7°С морозу.

До виконання робіт з прибирання вулично-дорожньої мережі міста залучено 120 одиниць комунальної спеціальної техніки та техніки інших підприємств – 21 одиниця. Загальна кількість осіб, що залучається до прибирання – 2390.

Також мешканців просять не паркувати машини у недозволених місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

При погіршенні погодних умов закликаємо мешканців при можливості залишатись вдома. Просимо водіїв великогабаритного транспорту утриматись від поїздок. При нагальній потребі водіям великовантажних транспортних засобів радять мати протиожеледні засоби (ланцюги), противідкатні упори та лопати. Також у місті будуть працювати машини, які зможуть надати допомогу в разі застрягання тощо.

Мешканців просять звертатись на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80, або ж залишати інформацію на фейсбук-сторінці, для оперативного реагування та прийняття управлінських рішень в разі виникнення критичних чи надзвичайних ситуацій.

Мерія також звертається до приватного бізнесу з проханням забезпечити належний благоустрій та прибирання територій біля магазинів, закладів харчування, торгових центрів тощо.

Усіх мешканців та гостей міста просять бути не байдужими та в разі потреби надавати допомогу людям, які цього потребуватимуть, або повідомляти про такі випадки відповідні служби.