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На Донеччині загинув прикордонник

Омелян Шевчук

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На Донеччині в результаті розриву гранати загинув один прикордонник та ще один був поранений. Про це Львівському порталу повідомили у ДПС України.

 

За даними відомства, учора, в результаті трагічного випадку, загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один дістав поранення.

Ввечері в одному з бліндажів у прикордонного наряду, що здійснював прикриття та охорону КПВВ «Майорське», поки що з невідомих причин, здетонувала ручна осколкова граната. В результаті два військовослужбовці отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалим була оперативно надана первинна медична допомога та організована доставка до Бахмутської центральної міської лікарні.

На жаль, один з прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер в лікарні, стан іншого – середньої тяжкості. Призначено спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини трагічного випадку.

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