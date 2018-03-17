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За добу прикордонники вилучили чотири крадені авто

Омелян Шевчук

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За минулу добу прикордонники Львівського та Чернівецького загонів виявили два автомобілі, які були викрадені. Та ще два авто, які могли бути викраденими. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

 

Так, в пунктах пропуску «Угринів» та «Порубне» відбулося спрацювання бази даних Інтерполу відносно автомобілів «БМВ» української реєстрації та «Фольксваген» румунської реєстрації 2002 та 2006 років випуску відповідно.

В усіх випадках поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в місті Київ. Транспортні засоби передано представникам Національної поліції.

А на Закарпатті, в пунктах пропуску «Ужгород» та «Солотвино», прикордонники Чопського та Мукачівського загонів встановили, що наші співвітчизники намагалися ввезти в Україну автомобіль «Пежо» 2005 року випуску словацької реєстрації по підробленому дорученню на право керування та «Шкоду» 1998 року випуску чеської реєстрації із заміненим номером кузову автівки.

Усі автомобілі були затримані, вилучені та передані працівникам ДФС для подальшої перевірки та правових рішень.

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