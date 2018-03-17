З України видворили журналістку «Россия-24»

СБУ примусово повернула до РФ пропагандистку, яка здійснювала підготовку антиукраїнських телевізійних сюжетів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

За даними відомства, співробітники Служби безпеки України заблокували деструктивну діяльність працівника телевізійного каналу «Россия-24» Наталії Гончарової, яка здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора.

Правоохоронці встановили, що на початку березня росіянка підготувала чотири провокаційних відеоматеріали, які у викривленому вигляді подавали ситуацію в нашій державі, дезінформували світову спільноту та наносили шкоду міжнародному іміджу України.

За інформацією спецслужби, вона планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території нашої держави.

З метою попередження протиправних дій іноземки, що суперечать інтересам національної безпеки України Гончарову було примусово повернуто на територію РФ, із забороною в’їзду до України терміном на три роки.