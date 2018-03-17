Вулиці Шевченка і Ковча у Львові поєднають мостом?

На початку літа у Львові планують почати будівництво нового моста, що сполучатиме вулиці Шевченка та Ковча. Про це розповів начальник управління інженерного господарства ЛМР Олександр Одинець, пише Твоє місто.

«Там є тристадійне проектування – спочатку техніко-економічне обґрунтування, потім робочий проект, потім сам проект. Зараз ми на стадії робочого проекту, який подали на експертизу. Після цього проектант доробить проект і подасть його знову на експертизу», – говорить Олександр Одинець.

За його словами, запланований міст є найвищої категорії складності. Такого Львів за часів незалежності ще не будував. Закінчити підготовчі та тендерні процедури й почати будівництво планують на початку літа.

«Загальна вартість будівництва становитиме приблизно 25-27 мільйонів гривень. Ми наразі маємо 1,5 млн грн. Якщо буде розуміння, що будуть на міст всі кошти, то оголошуватимемо тендер і десь в кінці травня вийдемо на переможця торгів», – каже Олександр Одинець.

Він додає, що на початковій стадії будівництва перекриття дороги не планується, тому перешкод для руху на вулицях Шевченка і Ковча не мало б бути. На загальне будівництво потрібно мінімально приблизно 9-10 місяців.