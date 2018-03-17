«Викрадена принцеса» б’є рекорди прокату

Український анімаційний мультфільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», який вийшов у широкий прокат 7 березня, б’є рекорди: тільки за перший вікенд він зібрав 21,5 мільйона гривень, що, як зазначають у Держкіно, є чудовим показником, передає Радіо Свобода.

«Ми, звісно, сподівалися, що буде достатньо успішний проект, тому що якість мультфільму дуже висока, цікава також сюжетна лінія. Дуже багато гумору, дуже багато руху. За усіма показниками він мав бути достатньо прибутковим. Також, коли ми привозили практично вже готовий матеріал і на американські, і на європейські ринки, то були гарні відгуки від дистриб’юторів, баєрів, з якими підписувались договори, тобто вони вірили в сам проект. І ось коли ми отримали такий результат по Україні, ми були раді, бо не очікували, що він буде настільки успішним», – коментує перший тиждень прокату режисер «Викраденої принцеси» Олег Маламуж.

Цікаво, що від розробки сценарію до виробництва самого мультфільму пройшло майже 5 років.

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На Сьогодні близько 50 країн вже придбало права на показ цього мультфільму.

«Переговори з цими країнами перебувають на різних стадіях. Щодо тих, хто покаже його найближчим часом (буквально в березні-квітні), то це, здається, Польща, Туреччина. В інших країнах прокат буде протягом року. Продані і телевізійні права, там дуже велика кількість домовленостей, і це не може не тішити», – повідомив Олег Маламуж.