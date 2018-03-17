ОСТАННІ НОВИНИ

«Викрадена принцеса» б’є рекорди прокату

Омелян Шевчук

|

Український анімаційний мультфільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», який вийшов у широкий прокат 7 березня, б’є рекорди: тільки за перший вікенд він зібрав 21,5 мільйона гривень, що, як зазначають у Держкіно, є чудовим показником, передає Радіо Свобода.

 

«Ми, звісно, сподівалися, що буде достатньо успішний проект, тому що якість мультфільму дуже висока, цікава також сюжетна лінія. Дуже багато гумору, дуже багато руху. За усіма показниками він мав бути достатньо прибутковим. Також, коли ми привозили практично вже готовий матеріал і на американські, і на європейські ринки, то були гарні відгуки від дистриб’юторів, баєрів, з якими підписувались договори, тобто вони вірили в сам проект. І ось коли ми отримали такий результат по Україні, ми були раді, бо не очікували, що він буде настільки успішним», – коментує перший тиждень прокату режисер «Викраденої принцеси» Олег Маламуж.

Цікаво, що від розробки сценарію до виробництва самого мультфільму пройшло майже 5 років.

На Сьогодні близько 50 країн вже придбало права на показ цього мультфільму.

«Переговори з цими країнами перебувають на різних стадіях. Щодо тих, хто покаже його найближчим часом (буквально в березні-квітні), то це, здається, Польща, Туреччина. В інших країнах прокат буде протягом року. Продані і телевізійні права, там дуже велика кількість домовленостей, і це не може не тішити», – повідомив Олег Маламуж.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?
Соломія ГОЛОВІНА
За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?

Після трирічного мораторію Держлікслужба нарешті візьметься перевіряти аптеки. У Мінздоров’я сподіваються вивести на чис...

Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?
Катерина РОДАК
Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?

До 8 березня у Львові посилюють рейди щодо виявлення незаконної торгівлі першими весняними квітками. Саме у найближчі кі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...