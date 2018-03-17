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Українці здобули ще 2 медалі на Паралімпіаді-2018

Омелян Шевчук

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У восьмий день XII Паралімпійських ігор у Пхьончхані українці завоювали дві нагороди: одне «срібло» і одну «бронзу».

 

Григорій Вовчинський став другим у лижних гонках (10 км) серед спортсменів у категорії «стоячи». Ігор Рептюх фінішував четвертим, Сергій Романюк – 12-м, Віталій Ситник – 13-м.

«Бронзу» завоював Максим Яровий у лижних перегонах на 7,5 км (сидячи). Тарас Радь у цій же гонці став четвертим.

Тепер в активі української збірної 21 медаль: 6 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород.

УП

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