«UA: Перший» показав карту України без Криму

У прямому ефірі вечірнього випуску новин на «UA: ПЕРШИЙ» трапилась технічна помилка, внаслідок якої глядачі 27 секунд бачили карту України без Криму. Інформацію про конфуз повідомила прес-служба мовника.

«Сьогодні, 16 березня, у вечірньому випуску новин на UA: ПЕРШИЙ у прямому ефірі трапилась технічна помилка, внаслідок якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. Зокрема, на карті не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострову Крим», – йдеться у повідомленні.

Як розповідають на каналі, на екрані телевізора глядачі бачать готову картинку, але насправді це кількадесят елементів, які накладаються один на одний шарами в спеціальній програмі для редагування графіки. Кожен напис, кожен колір, кожне зображення можна зробити видимим, поставивши відповідну відмітку у програмі, тобто увімкнувши або вимкнувши елемент.

«Коли дизайнер новин робив графіку для прогнозу погоди, він помилково, вимикаючи непотрібні для цієї новини елементи, вимкнув й кілька потрібних шарів: зображення Криму й назви всіх областей. А оскільки цей слайд готувався вже під час прямого ефіру новин, у випускового режисера не було змоги його перевірити. Відтак глядачі побачили такі критичні й дуже грубі помилки», – йдеться у поясненні.

Команда Суспільного мовлення також просила вибачення у всіх глядачів «UA: ПЕРШИЙ».

Раніше Львівський портал опублікував матеріал: Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності.