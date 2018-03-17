Садовий із «Самопоміччю» уже готуються до виборів

Лідер «Самопомочі», мер Львова Андрій Садовий заявив, що партія братиме участь у президентських та парламентських виборах. Про це він повідомив 17 березня під час XIV з’їзду «Об’єднання «Самопоміч», що проходить у Києві.

«Аби реалізувати свої ідеї, «Самопоміч» має здобути важелі впливу. Ми з вами будуємо партію, яка найближчим часом візьме активну участь у президентських та парламентських виборах», – закликав соратників Садовий.

Щодо кандидатів у президенти України від «Самопомочі», Садовий заявив, що говорити про це зарано.

«Амбіції у партії «Самопоміч» є, і ми будемо брати активну участь у президентських і парламентських виборах. Рішення ухвалюватиме приймати партія. Про конкретику будемо говорити під час виборчої кампанії», – запевнив Садовий на питання, чи братиме участь як кандидат у президентській виборчій кампанії 2019 року.

За даними Об’єднання, на з’їзд зібралися близько 750 делегатів зі всіх регіонів України, які планують обговорити діяльність партії у 2018 році.

УП