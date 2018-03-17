На Львівщині вантажівка злетіла у кювет

У Радехівському районі Львівщини рятувальники витягнули вантажівку із кювету. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, сьогодні вранці до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Луцьк – Львів, внаслідок складних погодних умов (опадів снігу), автомобіль МАН з’їхав у кювет та не може самостійно вибратися.

Для витягування вантажівки із кювету залучили рятувальників, автогрейдер та кран.

За допомогою буксирувального тросу автомобіль витягнули із кювету.