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На кордоні зупинили чотири факти контрабанди цигарок

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В пунктах пропуску на державному кордоні в чотирьох іномарках виявили сховки з сигаретами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

 

У  пункті пропуску  «Рава-Руська» прикордонники завадили перевезенню через державний кордон України контрафактних тютюнових виробів у двох випадках.

Контрабандний тютюн до Польщі намагалися вивезти громадяни України та Польщі. Цигарки чоловіки ховали в спеціально вироблених тайниках, а саме – в звареному кустарним способом коробі в днищі кузова, в задньому сидінні, в стелі під декоративною обшивкою та інших конструктивних порожнинах автомобілів.

Усього під час ретельної перевірки спільна оглядова група у складі прикордонників Львівського загону та працівників фіскальної служби виявила майже 500 пачок цигарок різних торгових марок. А виявити цигарки прикордонникам допоміг службовий собака.

Наразі сигарети і один автомобіль вилучені та передані працівникам ДФС.

Ще у двох випадках прикордонники Мостиського та Чернівецького загонів виявили 289 та 800 пачок сигарет відповідно, які перевозили через державний кордон України в пунктах пропуску «Шегині» та «Порубне». Сховки прикордонно-митні оглядові групи знайшли в паливному баку та в упаковках з паливними брикетами.

Тютюнові вироби встановленим порядком передано співробітникам фіскальної служби.

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