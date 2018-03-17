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На Дрогобиччині розшукують винуватця наїзду на жінку

Омелян Шевчук

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На Дрогобиччині поліцейські встановлюють особу водія – втікача, який наїхав на літню жінку. Якщо хтось володіє інформацією про ДТП просимо зателефонувати на оперативну лінію «102». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у Дрогобицький відділ поліції 16 березня надійшло повідомлення від медиків про те, що у селі Летня в ДТП травмовано літню жінку.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, на 77-річну жительку району вчинив наїзд водій невстановленого автомобіля, який після автопригоди залишив місце події. Потерпіла госпіталізована у лікарню з переломом ноги.

Працівники поліції встановлюють особу зловмисника та місцезнаходження транспортного засобу, яким він керував. Відкрите кримінальне провадження.

Утікачу загрожує до трьох років тюрми.

Якщо хтось володіє інформацією про ДТП чи водія, який скоїв наїзд на пенсіонерку, просимо зателефонувати на оперативну лінію «102».

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