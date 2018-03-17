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Гройсман каже, що його не цікавить пост президента

Омелян Шевчук

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не планує і не має бажання балотуватися в президенти на виборах, які мають відбутися в Україні в березні 2019 року. Про це він заявив в інтерв’ю одній з радіостанцій, передає УНІАН.

 

«У мене завжди є готовність до відповідальності, але у мене немає жодного бажання чи планів балотуватися в президенти України», – сказав прем’єр, відповідаючи на запитання журналіста, чи є у нього внутрішня готовність стати очільником держави.

Він зазначив, що знає про розмови, що він балотуватиметься в президенти і має величезні політичні амбіції.

«Хочу, аби всі зрозуміли, а ті, хто мене знає, – вони вірять в те, що я кажу. Моя амбіція одна – я хочу, щоб країна стала кращою», – сказав Гройсман. При цьому він наголосив, що має на своїй посаді інструментарій, необхідний для реалізації його амбіцій.

Як відомо, чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року. Парламентські вибори до Верховну Раду України 9-го скликання мають відбутися в жовтні 2019 року.

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