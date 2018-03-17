Безвіз не призвів до зростання «біженців» з України

Останні два роки кількість шукачів притулку з України стабільно знижується, і безвізовий режим не призвів до її зростання. Про це йдеться у статті виконавчої директорки ГО «Європа без бар’єрів» Ірини Сушко опублікованій на Дзеркало тижня.

Ситуація з безвізовими режимами в Україні краща аніж у Грузії напередодні першої річниці безвізу але…

«Свіжі дані Європейського офісу підтримки прохачів притулку за 2016–2017 рр. свідчать, що за останні два роки кількість шукачів притулку з України стабільно знижується, і безвізовий режим не призвів до її зростання», – сказано у повідомленні.

При цьому у Грузії є проблеми з шукачами притулку одразу в кількох країнах – Німеччині, Швеції, Франції та Ісландії, пише експертка. До того ж у Європі звинувачують грузинських «біженців» в організації квартирних крадіжок. Однак ЄС поки що не піднімає питання про призупинення безвізового режиму, посиливши натомість контакти з грузинською владою.

«У березні з’явився сигнал, що ЄС готовий до спільного розв’язання проблеми, тому питання грузинських шукачів притулку не виносили на зустріч міністрів ЄС. Натомість розпочались активні консультації з партнерами з ЄС. Уже нині МВС Грузії посилює співпрацю з Європолом, колегами з країн ЄС і запроваджує нові правила зміни прізвища, щоб ускладнити процедуру для громадян, які намагаються обманути Шенгенську систему», – пише Ірина Сушко.

Україна натомість має іншу проблему – з безпекою документів та сферою протидії корупції. Посли кількох країн ЄС за останні місяці публічно вказували на занепокоєння випадками підробки українських ідентифікаційних документів, які в ЄС розглядають як загрозу безпеці власних громадян.

«Такі випадки істотно перешкоджають будь-якій подальшій лібералізації візової політики щодо України. У країнах глобального Заходу — ЄС, США, Великій Британії, Канаді — їх, безперечно, розглядають як потенційну загрозу для власних громадян. А ще одна така історія може стати для безвізу останньою», – резюмує Ірина Сушко.