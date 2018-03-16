З’явилися подробиці затримання п’яного за кермом головного лікаря однієї з поліклінік Львова

Головного лікаря 6-ї міської поліклініки Львова Юрія Токарєва затримали п’яним за кермом близько пів першої ночі на перетині вулиць Зелена-Студентська.

«Патрульні виявили автомобіль Land Rover, який порушив вимоги знаку 3.21 «В‘їзд заборонено». Інспектори зупинили порушника і винесли на нього постанову за це. Під час спілкування із 37-річним водієм, патрульні помітили ознаки алкогольного сп‘яніння. Також інспектори з‘ясували, що 27 січня цього року на водія вже складали їхні колеги протокол за нетверезе водіння, однак рішення суду ще нема. До того ж, за кілька днів по тому, він став учасником ДТП, тоді автомобіль Skoda Octavia здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем і з‘їхав в кювет та наїхав на дитячий майданчик», – йдеться у повідомленні патрульної поліції у Львівській області.

Як зазначають патрульні, чоловік представився лікарем і сказав, що не довіряє пристроям, тому хоче пройти перевірку на стан сп‘яніння у медичному закладі.

«Водія відвезли у 8 міську лікарню. Там до нього одразу вийшов лікар і сказав, що чоловік потребує госпіталізації, рентгену голови, оскільки в нього є рубець і що він вже їхній пацієнт. Коли патрульні спитали медика, чи таким чином він хоче, аби той уникнув відповідальності – лікар підтвердив цей намір», – додають поліцейські.

Пізніше медик заявив патрульними:«Залиште колегу в спокої, він головний лікар, ну я Вас прошу, впасти перед Вами на коліна».

У результаті, патрульні все ж змусили медиків взяти кров на аналіз. Лікар відмовився надавати попередній висновок патрульним і скерував водія на госпіталізацію.

Нагадаємо, 30 січня патрульні затримали водія-порушника, що врізався у припарковане авто і злетів з дороги. Ним виявився головний лікар комунальної 6-ї міської поліклініки Львова Юрій Токарєв.