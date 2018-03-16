Вдруге п’яним за кермом затримали головного лікаря однієї з поліклінік Львова

Вдруге п’яним за кермом затримали головного лікаря 6-ї міської поліклініки Львова Юрія Токарєва.

«Чоловіка доправили у 8 клінічну лікарню для проведення експертизи, однак знову при цьому виникли проблеми. Кров все ж взяли на аналіз, однак свідки, які присутні були під час процедури, не впевнені, що кров справді Юрія Токарєва. Річ у тім, що у лікарню приїхала також і мати підозрюваного, Тетяна Токарєва, яка є головною лікаркою 2-ї міської комунальної поліклініки міста Львова. Жінка заходила до керівництва установи», – йдеться у повідомленні видання Форпост.

На даний момент активісти просять у патрульній поліції оприлюднити відео з місця події.

Нагадаємо, 30 січня патрульні затримали водія-порушника, що врізався у припарковане авто і злетів з дороги. Ним виявився головний лікар комунальної 6-ї міської поліклініки Львова Юрій Токарєв.

Фото: Комунальна 6-та міська поліклініка м. Львова