В Україні кожна п’ята людина віком від 12 років курить

В Україні курить кожна п’ята особа віком від 12 років і старше. Про це повідомляє Державна служба статистики за результатами опитування «Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році», передає Укрінформ.

«За даними опитування, шкідливу звичку курити має кожна п’ята особа у віці 12 років і старшому, з яких 38% курять понад 20 років», – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними дослідження серед дорослих чоловіків курить 43% осіб віком 18-59 років і 23% осіб непрацездатного віку. У тому, що мають цю шкідливу звичку, зізналися 7% жінок віком 18-58 років. Серед 16-17-річних підлітків курять 6% хлопців і 2% дівчат.

Як зазначається, 35% курців у середньому викурюють за добу від 6 до 10 сигарет, 32% – від 16 до 20 сигарет.