В Академії сухопутних військ вшанували українських воїнів-добровольців

У Національній академії сухопутних військ відбулись гарнізонні заходи із вшанування українських воїнів-добровольців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ.

З цієї нагоди в клубі навчального закладу зібрались львів’яни та мешканці Львівщини – учасники добровольчого руху. Серед них і колишні добровольці, котрі зараз здобувають офіцерський чин у стінах видового військового навчального закладу.

Представники місцевої влади та органів місцевого самоврядування висловили на адресу воїнів щирі слова вдячності, відзначили їх грамотами та цінними подарунками. Долучились до привітань також представники громадських організацій учасників АТО Львова та області.

Окрім відзнак та нагород, українських добровольців промовисто привітали артисти військового оркестру Академії та низка інших виконавців. Серед них, зокрема, відома українська співачка Софія Федина, воїн-доброволець, співак Олександр Рожко, автори та виконавці, лауреати багатьох міжнародних співочих конкурсів офіцери Академії майор Іван Шерстюк та підполковник Богдан Катриняк, бандурист та учасник АТО капітан Тарас Гривул, солістка оркестру Національної академії сухопутних військ Маріанна Ільків та інші.

Фото: Академія сухопутних військ