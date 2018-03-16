ОСТАННІ НОВИНИ

В Академії сухопутних військ вшанували українських воїнів-добровольців

Юлія Шпак

|

У Національній академії сухопутних військ відбулись гарнізонні заходи із вшанування українських воїнів-добровольців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ.

 

З цієї нагоди в клубі навчального закладу зібрались львів’яни та мешканці Львівщини – учасники добровольчого руху. Серед них і колишні добровольці, котрі зараз здобувають офіцерський чин у стінах видового військового навчального закладу.

Представники місцевої влади та органів місцевого самоврядування висловили на адресу воїнів щирі слова вдячності, відзначили їх грамотами та цінними подарунками. Долучились до привітань також представники громадських організацій учасників АТО Львова та області.

Окрім відзнак та нагород, українських добровольців промовисто привітали артисти військового оркестру Академії та низка інших виконавців. Серед них, зокрема, відома українська співачка Софія Федина, воїн-доброволець, співак Олександр Рожко, автори та виконавці, лауреати багатьох міжнародних співочих конкурсів офіцери Академії майор Іван Шерстюк та підполковник Богдан Катриняк, бандурист та учасник АТО капітан Тарас Гривул, солістка оркестру Національної академії сухопутних військ Маріанна Ільків та інші.

Фото: Академія сухопутних військ

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?
Соломія ГОЛОВІНА
За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?

Після трирічного мораторію Держлікслужба нарешті візьметься перевіряти аптеки. У Мінздоров’я сподіваються вивести на чис...

Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?
Катерина РОДАК
Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?

До 8 березня у Львові посилюють рейди щодо виявлення незаконної торгівлі першими весняними квітками. Саме у найближчі кі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...