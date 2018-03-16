Уряд готовий розірвати економічне співробітництво з Росією

Після чотирьох років анексії Росією Криму та збройного конфлікту на Донбасі уряд заявив про готовність розірвати економічне співробітництво з країною-агресором. Про це на своїй сторінці у Twitter написав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України», – написав глава уряду.

В коментарі одному зі загальнонаціональних телеканалів Володимир Гройсман наголосив, що Кабінет міністрів має намір на найближчому засіданні (21 березня) припинити дію Програми економічного співробітництва між Україною та Росією, підписаної у 2011 році.

«Ми працюємо над тим, щоб переорієнтувати нашу економіку від тієї прив’язки, яку постійно нам нав’язувала Росія. Я дав доручення, ми зараз готуємо рішення уряду, думаю, в середу ми його приймемо, – про розірвання Програми економічного співробітництва, яка була укладена в 2011 році. Будемо робити все, щоб країна-агресор платила високу ціну за агресію в Україні», – заявив прем’єр.

Зазначений документ було підписано 7 липня 2011 року в Москві. Він передбачає співпрацю двох країн у низці сфер, зокрема економіки, торгівлі, транспорту, курортно-рекреаційній, соціально-гуманітарній, прикордонній та інших. Дія Програми розрахована до 2020 року.

Згідно даних НБУ, за 11 місяців 2017 року (січень-листопад) Україна збільшила сумарний товарообіг з Росією на 28,6% – до $9,36 млрд. При цьому товарообіг з країнами Європейського Союзу за зазначений період зріс на 27,6% – до $29,28 млрд. Про це повідомляє НВ.Бізнес з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, в січні-листопаді 2017 року Україна збільшила імпорт товарів з Росії на 38,6% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до $6,3 млрд, експорт зріс на 11,9% – до $3 млрд.

Сальдо торгівлі з РФ за підсумками 11 місяців минулого року для України виявилося негативним і становить $3,2 млрд, що на 79% гірше за аналогічний період 2016 року.

За даними НБУ, за цей же період експорт товарів з України в ЄС збільшився на 32,7% – до $12,8 млрд грн, імпорт – на 23,9%, до $16,5 млрд, тоді як сальдо залишилося негативним на рівні $3,7 млрд.

НБУ вказує, що частка Росії в експорті товарів з України скоротилася з 9,1% до 8,5%, тоді як в імпорті збільшилася з 12,6% до 14,3%, а частка експорту в ЄС зросла з 31,9% до 35,3%, а імпорту – з 36,9% до 37,5%.

Загалом, згідно з даними Нацбанку, експорт товарів з України за січень-листопад 2017 року зріс на 20,1% – до $36,19 млрд, імпорт – на 21,8%, до $44, а від’ємне сальдо погіршилося на 30, 2% – до $7,8 млрд.

Фото: odessanews.biz