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У Львові працівницю БТІ спіймали на хабарі у 1,5 тисячі доларів

Вероніка Рой

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У Львові СБУ затримала працівницю бюро технічної інвентаризації на хабарі у 1,5 тисячі доларів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

 

«Оперативники спецслужби встановили, що зловмисниця вимагала з місцевого жителя півтори тисячі доларів США за виготовлення технічної документації для розподілу квартири. Співробітники СБУ затримали посадовця на робочому місці під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі двадцяти шести тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Також під час обшуку у службовому кабінеті затриманої правоохоронці виявили більше 10 тисяч доларів та приблизно 50 тисяч гривень.

Операція з викриття зловмисниці проводилася спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Фото: СБУ у Львівській області

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