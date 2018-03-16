Розенко пояснив, як відбуватиметься монетизація пільг на проїзд

Віце-прем’єр Павло Розенко пояснив, як буде функціонувати система монетизації пільг на проїзд в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Віце-прем’єр назвав основні принципи роботи системи монетизації:
- Пільги будуть надаватися або в безготівковій (як зараз) або готівковій формі. Це норма Закону.
- Рішення про «монетизацію пільг» буде приймати виключно місцевий орган влади. Зважаючи на те, що пільги на транспорт зараз фінансуються з місцевих бюджетів Кабінет Міністрів надав право саме місцевим органам вирішувати питання безготівкова/монетизована форма пільг.
- Лише тоді, коли місцева рада прийме рішення про «монетизацію» вступає в дію і «Порядок надання пільг у готівковій формі…», який вчора був схвалений Урядом!
- Ніяких обмежень у «30 поїздок в місяць» Уряд вчора не затверджував. Це дезінформація, яка вчора активно крутилася в ЗМІ. Вчора Уряд затвердив МІНІМАЛЬНУ соціальну норму. Це гарантія. Нижче якої місцевий орган влади не має право розраховувати монетизовану виплату пільговику!! Права людини мають бути захищені від свавілля місцевих чиновників.
- Органам місцевого самоврядування надано право встановлювати будь-яку кількість поїздок для пільговиків, але не меншу ніж мінімальна соціальна норма. Тобто, якщо міцева рада ухвалить рішення про монетизацію пільг, вона повинна встановити і відповідні соціальні нормативи.
Як раніше повідомляв Львівський портал, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана просили невідкладно вжити всіх необхідних заходів для реалізації пілотного проекту з упровадження монетизації пільгового проїзду на базі Львівської області.
Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева обіцяв впровадити до 1 липня 2017 року на Львівщині експеримент із монетизації пільг. Однак цього не вдалося зробити.
У середу, 14 березня, уряд ввів монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті.
Юлія Шпак