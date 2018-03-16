Розенко пояснив, як відбуватиметься монетизація пільг на проїзд

Віце-прем’єр Павло Розенко пояснив, як буде функціонувати система монетизації пільг на проїзд в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Віце-прем’єр назвав основні принципи роботи системи монетизації:

Пільги будуть надаватися або в безготівковій (як зараз) або готівковій формі. Це норма Закону. Рішення про «монетизацію пільг» буде приймати виключно місцевий орган влади. Зважаючи на те, що пільги на транспорт зараз фінансуються з місцевих бюджетів Кабінет Міністрів надав право саме місцевим органам вирішувати питання безготівкова/монетизована форма пільг. Лише тоді, коли місцева рада прийме рішення про «монетизацію» вступає в дію і «Порядок надання пільг у готівковій формі…», який вчора був схвалений Урядом! Ніяких обмежень у «30 поїздок в місяць» Уряд вчора не затверджував. Це дезінформація, яка вчора активно крутилася в ЗМІ. Вчора Уряд затвердив МІНІМАЛЬНУ соціальну норму. Це гарантія. Нижче якої місцевий орган влади не має право розраховувати монетизовану виплату пільговику!! Права людини мають бути захищені від свавілля місцевих чиновників. Органам місцевого самоврядування надано право встановлювати будь-яку кількість поїздок для пільговиків, але не меншу ніж мінімальна соціальна норма. Тобто, якщо міцева рада ухвалить рішення про монетизацію пільг, вона повинна встановити і відповідні соціальні нормативи.

Як раніше повідомляв Львівський портал, прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана просили невідкладно вжити всіх необхідних заходів для реалізації пілотного проекту з упровадження монетизації пільгового проїзду на базі Львівської області.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева обіцяв впровадити до 1 липня 2017 року на Львівщині експеримент із монетизації пільг. Однак цього не вдалося зробити.

У середу, 14 березня, уряд ввів монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті.