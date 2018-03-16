Повернення зими. На вихідних у Львові працюватиме вся наявна снігоочисна техніка

Впродовж 17 – 19 березня у Львові та області очікується різке погіршення погодних умов. Через це сьогодні, 16 березня, в мерії відбулось засідання оперативного штабу щодо роботи комунальних служб міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Враховуючи погіршення погодних умов та несприятливі прогнози на найближчі дні, в місті буде оголошено режим чергування для комунальних служб, до роботи залучать всю наявну снігоочисну техніку. Також вихідні буде оголошено робочими днями для двірників та працівників ШРП міста.

«Буде піднята вся наявна в місті техніка. На нічне чергування виведені керівники відповідних управлінь міської ради. Зранку також буде чергування. Завтра та післязавтра оголошено робочими днями для двірників, працівників ШРП та ремонтних бригад усіх комунальних підприємств міста. Також ЛКП «Львівелектротранс» розчищатиме трамвайні колії і вживатиме усіх необхідних заходів щодо підтримання колії в робочому стані», – розповів заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Як повідомив начальник управління інженерного господарства Олександр Одинець, до виконання робіт з прибирання вулично-дорожньої мережі міста в разі погіршення погодних умов сплановане використання 120 од. комунальної спеціальної техніки та техніки інших підприємств – 21 од.

Разом – 141 од., з них:

– комунальної прибиральної техніки – 87 од, техніки інших підприємств – 15 од.;

– комунальної техніки для навантаження, вивезення снігу та погрузки піскосуміші – 33 од., техніки інших підприємств – 6 од.

Для утримання вулично-дорожньої мережі міста щоденно робітники саночистки ЛКП ШРП районів, що прибирають вулично-дорожню мережу міста – 214 осіб, додатково залучаються дорожні робітники – 112 осіб. Двірники ЛКП, що прибирають прибудинкову територію, – 1737 осіб, двірники ЛКП, що прибирають внутріквартальні проїзди, – 327 осіб. Загальна кількість осіб, що залучається до прибирання – 2390.

Загалом, в осінньо-зимовий період 2017-2018 років використано 17 308 м3 піско-соляної суміші. Станом на 15.03.2018 є в наявності 6 003 м3 піско-соляної суміші.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури, встановлено чергування на підприємствах і службах відповідальних осіб, поклавши на них обов’язки оперативного вирішення всіх питань безперебійного обслуговування мешканців міста комунальними послугами і ліквідації ймовірних аварійних та надзвичайних ситуацій.

За інформацією управління охорони здоров’я, міські медичні заклади також надаватимуть всю необхідну допомогу тим, хто цього потребуватиме: людей з переохолодженнями прийматимуть міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука та міська клінічна 8-ма лікарня на вул. Навроцького; пацієнтів з відмороженнями прийматиме міська клінічна 8-ма лікарня на вул. Навроцького; пацієнтів за соціальними показниками прийматимуть за територіальним принципом, у наданні медичної допомоги не відмовлятимуть нікому.

Управління соціального захисту міста нагадує, що на час похолодання в місті цілодобово, без вихідних працює пункт обігріву в приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а. Тут забезпечують гарячими напоями, харчуванням швидкого приготування, за необхідності видається одяг. На період значного зниження температури повітря працюватимуть також денні пункти обігріву на вул. Личаківській, 56, вул. Сербській, 15 та вул. Городоцькій, 163а.

Також мешканців просять не паркувати машини у недозволених місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

При погіршенні погодних умов закликаємо мешканців при можливості залишатись вдома. Просимо водіїв великогабаритного транспорту утриматись від поїздок. При нагальній потребі водіям великовантажних транспортних засобів радять мати в наявності протиожеледні засоби (ланцюги), противідкатні упори та лопати. Також у місті будуть працювати машини, які зможуть надати допомогу в разі застрягання тощо.

Мешканців просять звертатись на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80, або ж залишати інформацію на фейсбук-сторінці, для оперативного реагування ти прийняття управлінських рішень в разі виникнення критичних чи надзвичайних ситуацій.

Львівська міська рада також звертається до приватного бізнесу з проханням забезпечити належний благоустрій та прибирання територій біля магазинів, закладів харчування, торгових центрів тощо.

Усіх мешканців та гостей міста просять бути не байдужими та в разі потреби надавати допомогу людям, які цього потребуватимуть, або повідомляти про такі випадки відповідні служби.