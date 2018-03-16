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Польща планує спростити працевлаштування українців

Юлія Шпак

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Уряд Польщі працює над новою соціально-міграційною політикою, вона повинна полегшити життя, серед інших, українцям, котрі працюють у Польщі. Про повідомив під час XI Форуму Європа-Україна міністр інвестицій та розвитку Єжи Квєцінський, передає «Польське радіо».

 

«Польським фірмам буде простіше працевлаштовувати трудових іммігрантів з-за східного кордону Польщі. Крім того, новий пакет пропозицій має сприяти українцям у відкритті власних фірм у Польщі», – йдеться у повідомленні видання.

Пільги, за словами міністра Квєцінського, будуть пов’язані, зокрема, з польським ринком праці. Уряд у Варшаві хоче уважно вивчити, у яких місцевостях Польщі та у яких галузях потрібні робочі руки з-за меж Польщі. У документі буде також вказано, які компетенції та професії необхідні нині країні.

Буде створено також інформаційну систему про роботу, освіту, охорону здоров’я та помешкання. Польська влада хоче врегулювати цілий міграційний процес. Головні тези плану, за словами міністра, стануть відомими у найближчі дні.

План, як відзначив міністр Єжи Квєцінський, буде готовий до літа.

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