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Патрульні нагадують водіям, як уникнути аварійних ситуацій під час погіршення погодних умов

Юлія Шпак

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Вже в ніч на 17 березня на території Львівської області різко ускладняться погодні умови. Очікують мокрий сніг, сніг, хуртовини та зниження температури подекуди до 18 градусів. Такі невтішні прогнози до 19 березня включно. Відтак, у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області нагадують, як уникнути аварійних ситуацій під час погіршення погодних умов.

 

Це може призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Закликаємо водіїв бути максимально уважними і без потреби не виїжджати. Не залишайте транспортні засоби на узбіччях аби могла працювати снігоприбиральна техніка.

Пам‘ятайте, що уникнути аварійних ситуацій під час ожеледиці можна, дотримуючись кількох рекомендацій:

  • Початок руху в умовах приморозків та ожеледиці і поганої видимості має бути плавним і м’яким. Намагайтеся встановити крісло так, щоб сидіти зручно і не забувайте пристебнутися ременем безпеки та увімкнути ближнє світло фар або денні ходові вогні.
  • Рухаючись слизькою, засніженою дорогою, намагайтеся їхати з постійною безпечною швидкістю. Заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами і перехрестями, а також світлофорами і нерегульованими пішохідними переходами.
  • Найважливіша вимога – це дотримання дистанції. На дорозі, вкритій льодом або ж снігом, намагайтеся рухатися смугою з найбільш інтенсивним рухом, там, де їде більшість автомобілів – там крижане покриття на дорозі розтоплюється швидше і рух буде безпечнішим.
  • Дотримуйтеся правил маневрування.
  • Якщо вам потрібно зупинитися на зимовій дорозі, намагайтеся знайти місце, вільне від ожеледиці.
  • Бажано не зупинятися на підйомах і спусках. Рушати з місця в таких місцях при поганому зчепленні дуже складно і може бути небезпечно. Перед підйомом вибирайте відповідну передачу і швидкість заздалегідь, щоб не додавати газ під час самого підйому. На слизькій дорозі покритій льодом можна втратити керованість й контроль над автомобілем.
  • Перевірте справність фар та склоочисників.
  • Візьміть у далеку дорогу із собою термос чаю і теплу ковдру.

Якщо Ви опинилися в скрутній ситуації телефонуйте за номерами 101, 102, 103. Дотримуйтеся правил, адже вони рятують життя!

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