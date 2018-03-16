ОСББ та управлінські компанії Львівщини закликали уряд погасити заборгованості та монетизувати пільги і субсидії

Представники ОСББ та управлінських компанії Львівщини закликали Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана вжити всіх заходів з погашення заборгованості за надані пільги та субсидії на поточні рахунки управлінських компаній та запровадження монетизації пільг та субсидій. Відповідне звернення оголосив сьогодні, 16 березня, народний депутат України Ігор Васюник у сесійній залі ВРУ під час години запитань до уряду. Про це парламентар повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Заборгованість управлінських компаній за відшкодування пільг та субсидій з листопада місяця 2017-го року, а в ОСББ з січня цього року (в середньому в будинках 70-90% субсидіантів).

Управлінські компанії, які вчасно повинні розраховуватись з надавачами послуг з електроенергії, газу, ТПВ, ліфтами та ще й виконати усі ремонтні роботи в житлових будинках, на межі банкрутства.

Вирішення даної проблеми можливе шляхом:

– погашення заборгованості за надані пільги та субсидії на поточні рахунки управлінських компаній, так як і ОСББ та ЖБК (а не на казначейські, як це відбувається зараз);

– запровадження монетизації пільг та субсидій.

Ми хочемо замінити надання послуг і передати їх від радянських ЖЕКів до сучасних управлінських компаній, а борги, які зараз створюються, ведуть до банкротства цих управлінських компаній…

Зі слів Прем’єра, дане питання мають врегулювати в поточному році і погасити усі заборгованості», – наголосив І.Васюник.

Фото: скрін трансляції 112 каналу